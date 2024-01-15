潘孟安︰與在野合作 門是開著的

賴清德的選戰操盤手潘孟安昨表示，為了福國利民的法案、國家前進，「門是開著的」，願與各政黨合作。圖為立院前年表決通過十八歲公民權修憲案，朝野黨團高舉標語贊成，出現難得一見的共識。（資料照）

2024/01/15 05:30

賴選戰操盤手談「朝小野大」國會新局

〔記者陳昀、謝君臨／台北報導〕新國會三黨不過半，對於未來如何應對「朝小野大」的國會新局，甚至國會龍頭的競合，民進黨總統當選人賴清德主張「溝通、協商、參與、合作」，樂意與在野黨領袖共商國是；賴的選戰操盤手潘孟安昨受訪進一步表示，為了福國利民的法案、國家前進，「門是開著的」，願與各政黨、政團合作，團結國人，優先推動以民生、經濟等政策。

勝選後隔天，賴清德競選團隊昨未安排公開選務行程，目前正籌備後續謝票事宜。對於外界將焦點轉向未來新內閣及人事佈局，潘孟安表示，賴清德現階段還是副手、沒有行政權，現在討論人事佈局很不合適，也逾越分寸。

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針對後續與在野黨領袖共商國是，據了解，主要會以政策合作為主旋律，只要具有社會共識，就會啟動溝通協商，蔡總統去年國慶期間曾計畫選後邀在野黨尋求國家內部共識，蔡、賴二人將再次研商後進一步執行。

二月一日將展開新局的立法院，國民黨拿下五十二席成國會第一大黨、民進黨降到五十一席、民眾黨奪得八席成為關鍵少數。被問到賴清德的態度，潘孟安回應，就是開放、隨時可以與各政黨合作，畢竟國會是比人頭，修法、立法、預算甚至立法院長人選，都需要彼此同意，不可能一個人的意見就去硬推。

潘孟安強調，未來都是用人唯才、國會以穩定為原則，為了福國利民的法案、國家前進，「門是開著的」，可以與各政黨、政團合作，國會也是開放透明的國會，不是過去一黨獨大，這就是賴講的團結國人、共商國是，只要涉及國政，尤其是民生、經濟，都會以開放態度努力推動。

柯建銘︰想辦法用對話代替對抗

民進黨團總召柯建銘指出，面對朝小野大的國會，民進黨過去也有經驗，就是一關一關來，他認為未來朝野對立會很嚴重，會想辦法用對話代替對抗。

第十一屆立法院正、副院長選舉，民進黨現任院長游錫堃、副院長蔡其昌都順利連任；國民黨列為不分區立委第一名的韓國瑜，也被視為角逐院長的熱門人選。民眾黨將扮演關鍵角色，屆時「藍白合」、「綠白合」都有可能，並可藉此換取副院長職位。

對此，柯建銘認為，「我們院長人選一定是游錫堃」，但如何合縱連橫，要有些上位性思考，內部也要討論一下。

民進黨立委王定宇表示，立法院正、副院長改選，將是賴清德揭櫫的「民主大聯盟」第一個重要試金石；未來不排除與不同政黨間合作的可能，但合作必須建立在「為台灣好」的理念價值上。

民進黨立委許智傑直言，未來立院龍頭將是游錫堃和韓國瑜的戰爭，民眾黨將是關鍵少數，希望民眾黨可以做出最有利於人民的判斷。

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