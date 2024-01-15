諾魯斷交 趙少康：打壓中華民國外交空間 完全不能認同

前中廣董事長趙少康今日表示，北京當局在副總統賴清德當選後，打壓中華民國外交空間，他完全不能認同並予以譴責。（資料照）

2024/01/15 17:37

〔記者林欣漢／台北報導〕總統大選剛落幕，諾魯即以聯合國2758號決議及一中原則等理由與我斷交，前中廣董事長趙少康今日表示，諾魯突襲式宣布與我國斷交，罔顧與我國邦誼，至感遺憾。北京當局在副總統賴清德當選後，打壓中華民國外交空間，他完全不能認同並予以譴責。

趙少康指出，他在總統大選競選期間曾一再呼籲，大陸政策應為外交政策的上位政策，馬英九前總統執政時期，兩岸「外交休兵」，證實是開拓我國外交空間的務實路線，但蔡英文政府及賴清德一再模糊操弄兩岸關係為國與國關係，蔡英文任內邦交國斷了10國，蔡英文的外交路線走不出去，中華民國的外交空間面臨窒息。

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趙少康表示，中共已經一再警告台獨當選會有麻煩，最後可能是戰爭，但至少40%的選民聽信民進黨不予理會，「我們全體只有一起承受。」

「相信我，依我對形勢的判斷，這只是開始，還會有更糟的，義和團最後的結果，希望不會落到我們身上。」趙少康說，他要鄭重提醒賴清德，未來承擔台灣外交、兩岸高危險期，治國不能光靠口號，要有能力應對危機，「凍結台獨黨綱」是賴清徳拆除兩岸、外交危險引信的第一步。

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