大選後中國奪邦交國諾魯 學者︰向台灣民主選舉宣戰

中國外交部指出，諾魯政府決定同中國復交，再次充分說明，「一個中國原則是人心所向、大勢所趨」。（圖取自中國外交部官網）

2024/01/15 16:48

〔記者陳鈺馥／台北報導〕2024總統大選剛落幕，在中國金錢外交攻勢下，諾魯即以聯合國2758號決議及一中原則等理由與我國斷交。中國外交部今日更表示，諾魯政府決定同中國復交，再次充分說明，「一個中國原則是人心所向、大勢所趨」；學者指出，北京當局用這種粗暴方式表達對賴清德當選的不滿，等於是向台灣民主選舉宣戰，用斷交對投票結果指指點點，只會引起更大反彈。

中國外交部今日宣稱，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。這已為聯合國大會2758號決議所確認，是國際社會普遍共識。在一個中國原則基礎上，中國已同全世界182個國家建立外交關係。

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中國外交部指出，諾魯政府決定同中國復交，再次充分說明，「一個中國原則是人心所向、大勢所趨」。中國願同諾魯在一個中國原則基礎上開啟兩國關係新篇章。

對此，新台灣國策智庫諮詢委員王智盛今日受訪表示，這一次台灣總統大選，中國外交部動作非常多，兩次新聞稿對外嚴厲批判，譴責美國在內祝賀賴清德當選的外國政府。這可看出中國涉外部門對於各國將台灣選舉視為民主國家的選舉極為不滿，包括這次諾魯的斷交，更是北京當局對於台灣選舉被全世界關注，一次想法設法的反擊。

王智盛談及，諾魯與我國斷交茲事體大，中國刻意挑在選後第二天出手，顯示北京當局對於賴清德的威嚇在選後馬上就開始了，企圖在520就職之前，逼迫賴清德在兩岸政策上做出讓步、妥協。

王智盛分析，中國在第一時間斷我邦交國，可以讓敗選的在野黨或擔心兵凶戰危而不敢投給賴清德的民眾，加深有「投給民進黨沒有和平」的想法。不過，中國此舉會有更大反效果，更多台灣民眾會認為台灣選舉是台灣人自己的選擇，賴清德也沒有挑釁中國，剛當選後就斷邦交國，反而會激起台灣人的不滿。

他強調，台灣才剛結束一場民主選舉，北京當局就用這種粗暴方式來表達對賴清德當選的不滿，這等於是向台灣人民的民主投票宣戰，用斷交來對投票結果指指點點，台灣人的反彈只會更大，下次選舉人民會更勇敢反擊。

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