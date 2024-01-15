會見蔡總統 美前國安顧問：對台承諾堅若磐石

美國前國家安全顧問海德利（Stephen Hadley）重申美國對台的承諾堅若磐石、有原則且跨黨派。（總統府提供）

2024/01/15 15:16

〔記者陳昀／台北報導〕美國前國家安全顧問海德利（Stephen Hadley）及前副國務卿史坦柏格（James Steinberg）組成的跨黨派資深代表團訪問台灣，今會見蔡英文總統。海德利重申美國對台的承諾堅若磐石、有原則且跨黨派，史坦伯格也說，台美是植基於非正式但友好的關係，美方堅持和平解決兩岸議題，重視對話的重要性及避免任何單方面改變現狀的行為。

蔡英文表示，台灣剛完成正、副總統及立法委員選舉，美方除了在大選後，立即發表祝賀聲明，也派遣重量級跨黨派代表團訪問台灣，她要代表台灣人民表達誠摯的歡迎，此行來訪意義重大，不僅充分展現美國對台灣民主的支持，更凸顯台美緊密堅實的夥伴關係。

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蔡英文指出，正如她一再強調，現在的台灣，是「世界的台灣」，8年來台灣持續加深與各國的合作，尤其去年「台美21世紀貿易倡議」首批協定完成簽署，這是台灣和美國自1979年以來，結構最完整的貿易協定，為雙方經貿關係創下重要的里程碑。我們也期待，台美之間能早日解決雙重課稅問題，協助台商多元化海外布局，也有助美國強化經濟韌性，為雙方人民創造更多經貿利基。

蔡英文說，相信隨著夥伴關係的提升，台灣與美國能在環境永續、科技發展及教育文化等領域擴大合作。未來，就如同台美這幾年來攜手對抗疫情，我們也將共同合作，因應各項全球性的挑戰。新的一年，台灣將展開新局，不變的是，台灣必須持續進步發展，希望台美關係持續前進，成為區域及全球繁榮發展的重要動力。

美國前白宮國家安全顧問海德利指出，台灣的民主為世界樹立閃亮的模範，也是一個基於透明公開、法治、尊重人權及自由的民主成功故事，很高興有機會與蔡總統會面，重申美國對台灣的承諾堅若磐石、有原則且跨黨派，美國會與朋友站在一起。

海德利提到，很期待接下來與總統當選人及其他候選人會面，傳達美國對台灣跨黨派繼續密切合作的堅定支持。也期待在新政府的領導下延續台美關係，共同維護台海的和平及穩定。

美國前副國務卿史坦柏格表示，很榮幸能到此重申美國跨黨派對台灣長期以來堅定友誼的支持，無論是民主黨或共和黨政府，美國長久以來的政策具有一貫性，台美是植基於非正式但友好的關係，我們堅持以和平方式解決兩岸議題，重視對話的重要性及避免任何單方面改變現狀的行為，相信此一政策對區域內所有人民都是有利的。

美國前國家安全顧問海德利（Stephen Hadley）及前副國務卿史坦柏格（James Steinberg）組成的跨黨派資深代表團訪問台灣。（總統府提供）

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