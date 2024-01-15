國民黨張斯綱、凌濤、楊智伃誣指陳吉仲抄襲 3人都被判拘役

北院認定凌濤（左起）、張斯綱、楊智伃均犯散布文字誹謗罪，分別判拘役55日、50日、50日，均得易科罰金。（資料照）

2024/01/15 12:47

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張斯綱、凌濤和楊智伃3人被判拘役 陳吉仲：還我公道

首次上稿：11:42

更新時間：12:47

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〔記者溫于德、楊媛婷／台北報導〕國民黨台北市議員張斯綱等3人，前年開記者會指前農委會主委（後更名為農業部長）陳吉仲以往的報告涉大幅度抄襲，陳吉仲為捍衛學術名譽提告。台北地院審結，今依散布文字誹謗罪判張斯綱拘役50日、桃園市議員凌濤拘役55日、國民黨發言人楊智伃拘役50日，均得易科罰金。

對此，陳吉仲感謝法院判決還公道，也強調學術不該用政治方式來操作與汙衊。

國民黨張斯綱等3人是在前年9月29日召開「陳吉仲抄襲慣犯、騙錢達人，從研究人員抄到計畫主持人」記者會，質疑陳吉仲昔日科技部補助專題計畫內容，涵蓋「科學人」、「愛情公寓部落格」、碩博士論文網與期刊，實在有夠「懶」，簡直就是抄襲慣犯。

張斯綱認為，陳吉仲身為農委會主委，是國家大臣，比對陳過去承攬農委會的研究，與2003年的期刊有高達77.33%相似處，而他們都經嚴正查證並基於監督提出質疑，屬於公平社會對權力者的監督方式。

凌濤也說，無論在國民黨記者會及後續臉書評論，都有盡到客觀查證而做出評價，且農委會2005年由陳吉仲承攬的計畫與2003年的期刊不但高達77.33%相似，陳吉仲承攬科技部所發表的文章也有高達40%、50%相似度。

凌濤強調，陳吉仲身為農委會主委，這些陳過去承攬的東西都屬可受公評的事項，何況是出於國民納稅人的錢，所以自己有義務替國民做把關；楊智伃的答辯與張斯綱、凌濤相同。

北院審結，認定張斯綱、凌濤、楊智伃均犯散布文字誹謗罪，分別判拘役50日、55日、50日，分別得易科罰金5萬元、5萬5千元、5萬元，全案可上訴。

前農業部長陳吉仲。（資料照）

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