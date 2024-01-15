張斯綱、凌濤和楊智伃3人被判拘役 陳吉仲：還我公道

前農業部長陳吉仲。（資料照）

2024/01/15 12:42

〔記者楊媛婷／台北報導〕國民黨北市議員張斯綱、桃園市議員凌濤、國民黨發言人楊智伃於2022年指時任農委會主委陳吉仲論文抄襲，陳為捍衛學術名譽提告三人誹謗，台北地院今（15日）判決出爐，陳吉仲勝訴，張斯綱、凌濤、楊智伃等人判拘役50天到55天不等，陳吉仲感謝法院判決還公道，也強調學術不該用政治方式來操作與汙衊。

2022年時，現任桃園市長張善政競選時，被媒體爆料過去擔任宏碁公司副總執行農委會計畫案時大幅度抄襲，隨張善政被爆料，張斯綱等人不久就指陳吉仲過去任教中興大學時，執行農委會的研究案的報告書有抄襲，還稱陳吉仲是A錢達人，但實際上用論文工具比對證實，陳吉仲的報告比對相似度僅3%，完全不是抄襲，陳吉仲認為學術名譽受辱，對這3人提告。

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台北地院今判決出爐，張斯綱、凌濤、楊智伃都是共同散布文字誹謗罪，其中凌濤被判處拘役55日，張斯綱與楊智伃判處拘役50日，若易科罰金，可用新台幣1千元折抵，若易科罰金，凌濤將須繳5萬5千元罰金，張斯綱與楊智伃需繳5萬元罰金。

陳吉仲表示，雖然3人的處罰輕微，但重點是3人胡亂指控抄襲後被法院判決有罪，他表示該案是他人生中首次提告也勝訴，更表示當初會提告就是基於他本身就是學者，而學者對自己最基本的要求就是絕對不能抄襲，而凌濤等三人不僅胡亂指控抄襲，更用惡劣字眼不實指控，感謝這次法院判決還他公道，但也感嘆，就如當初網紅「林北好油」、國民黨黨工許哲賓等人造謠進口蛋，後來被證實全部都是造謠一條龍，現在凌濤等三人被判敗訴，雖然還公道，但當初三人亂潑髒水、胡亂造謠，即使法院還他公道，「又有多少人知道法院還我清白？」

陳吉仲進一步指出，當初他的論文之所以被這3人拿出來攻擊，完全就是因為張善政過去任職宏碁執行農委會計畫案被媒體踢爆抄襲，3人才拿他的學術論文做文章，但事實上他根本不可能抄襲，因為論文所需要的模型等，連程式都是他自己寫，他認為，學術應該要歸學術，政治要歸政治，不能用政治的手段來攻擊學術論文，尤其學術界對論文是否抄襲有自己處理的流程跟標準，如果用政治力介入，反而會全都亂掉，應該要回歸專業。

桃園市議員凌濤（左起）、北市議員張斯綱、國民黨發言人楊智伃指陳吉仲論文抄襲，陳吉仲為捍衛學術名譽提告，法院判決出爐，凌濤、張斯綱、楊智伃3人都被認證有散布文字誹謗罪，判拘役50天到55天不等。（資料照）

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