為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

誣指陳吉仲抄襲被判拘役 張斯綱、凌濤、楊智伃：將上訴

對於指前農業部長陳吉仲報告涉抄襲被判拘役，張斯綱、凌濤、楊智伃等3人發表共同聲明表示將上訴。（資料照）

對於指前農業部長陳吉仲報告涉抄襲被判拘役，張斯綱、凌濤、楊智伃等3人發表共同聲明表示將上訴。（資料照）

2024/01/15 13:53

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨台北市議員張斯綱等3人，前（2002）年開記者會指前農委會主委（後更名為農業部長）陳吉仲以往的報告涉大幅度抄襲，台北地院今依散布文字誹謗罪判張斯綱拘役50日、桃園市議員凌濤拘役55日、國民黨發言人楊智伃拘役50日，均得易科罰金。張斯綱3人下午發表共同聲明指出，對判決感到遺憾，後續將上訴爭取司法公道。

聲明表示，因目前尚未收到判決書，尚無從知悉法院認定的詳細原因，惟3人對於法院判決結果深感遺憾，3人於記者會上所為言論均秉事實說話，且陳吉仲先生當時貴為農委會主委掌管國家農業發展方向，其言行與計畫承攬本應受社會大眾與民意代表檢驗，誠屬民主政治中的常態。

聲明指出，民主多元社會本應容許各種價值判斷，由言論之自由市場機制，使真理愈辯愈明，以避免人民因恐有侵害名譽之虞，無法暢所欲言或提供一般民眾亟欲瞭解或參與之相關資訊。今日該判決成立，將嚴重衝擊當權人士被公眾檢驗的力量。

3人除了對判決感到遺憾之外，後續也將上訴爭取司法公道、捍衛民主政治常規，更期待二審法院將會作出公正判決、伸張正義。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
國民黨張斯綱、凌濤、楊智伃誣指陳吉仲抄襲 3人都被判拘役
2024/01/15 12:47

國民黨張斯綱、凌濤、楊智伃誣指陳吉仲抄襲 3人都被判拘役
張斯綱、凌濤和楊智伃3人被判拘役 陳吉仲：還我公道
2024/01/15 12:42

張斯綱、凌濤和楊智伃3人被判拘役 陳吉仲：還我公道

三民區核心東移 三大百貨發展全數聚焦大豐商圈
朱立倫避答「會請辭嗎」 凌濤要「罪魁禍首」黃珊珊道歉
2024/01/13 21:22

朱立倫避答「會請辭嗎」 凌濤要「罪魁禍首」黃珊珊道歉
陳吉仲提告 北院暫定張斯綱、凌濤、楊智伃12/26到庭說明
2022/11/07 12:32

陳吉仲提告 北院暫定張斯綱、凌濤、楊智伃12/26到庭說明

龍年擺設必講究 新東陽好運佳瓷添喜氣
政治今日熱門

2024總統立委選舉 開票結果

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播