誣指陳吉仲抄襲被判拘役 張斯綱、凌濤、楊智伃：將上訴

對於指前農業部長陳吉仲報告涉抄襲被判拘役，張斯綱、凌濤、楊智伃等3人發表共同聲明表示將上訴。（資料照）

2024/01/15 13:53

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨台北市議員張斯綱等3人，前（2002）年開記者會指前農委會主委（後更名為農業部長）陳吉仲以往的報告涉大幅度抄襲，台北地院今依散布文字誹謗罪判張斯綱拘役50日、桃園市議員凌濤拘役55日、國民黨發言人楊智伃拘役50日，均得易科罰金。張斯綱3人下午發表共同聲明指出，對判決感到遺憾，後續將上訴爭取司法公道。

聲明表示，因目前尚未收到判決書，尚無從知悉法院認定的詳細原因，惟3人對於法院判決結果深感遺憾，3人於記者會上所為言論均秉事實說話，且陳吉仲先生當時貴為農委會主委掌管國家農業發展方向，其言行與計畫承攬本應受社會大眾與民意代表檢驗，誠屬民主政治中的常態。

請繼續往下閱讀...

聲明指出，民主多元社會本應容許各種價值判斷，由言論之自由市場機制，使真理愈辯愈明，以避免人民因恐有侵害名譽之虞，無法暢所欲言或提供一般民眾亟欲瞭解或參與之相關資訊。今日該判決成立，將嚴重衝擊當權人士被公眾檢驗的力量。

3人除了對判決感到遺憾之外，後續也將上訴爭取司法公道、捍衛民主政治常規，更期待二審法院將會作出公正判決、伸張正義。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法