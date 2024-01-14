侯友宜本命區新北失守 藍綠白陣營曝原因

國民黨總統候選人、新北市長侯友宜落敗，本命區失守，藍綠白陣營各自解讀原因。圖為新北市選舉委員會。（記者賴筱桐攝）

2024/01/14 19:16

〔記者賴筱桐／新北報導〕選舉結果揭曉，落敗的國民黨總統候選人侯友宜在本命區新北市失守，輸給民進黨總統當選人賴清德，藍營操盤手分析，總統敗選主因是藍白未整合，錯失政黨輪替的良機；綠營認為「賴蕭配」得票數一如選前外界預估，但民進黨在新北市的立委席次受到小雞藍白合的影響而下滑；民眾黨自評在缺乏傳統組織和資源的情況下，「柯吳配」在新北市打出漂亮的一仗。

這次侯友宜在新北市29個行政區中只贏10區，侯友宜新北市競選總幹事李乾龍表示，他要負起全盤責任，侯請假參選總統，對輸贏影響不大，最主要的原因仍是藍白未整合，造成泛藍選票分裂，藍白的得票率加起來剛好6成，符合希望政黨輪替的主流民意，無奈雙邊陣營的操盤手沒有努力促成，非常遺憾。

請繼續往下閱讀...

民進黨新北市黨部主委何博文分析，侯友宜在總質詢、總預算期間落跑，不接受議員監督，落跑期間又發生重大治安事件，造成市政滿意度下滑，未來市政工作勢必受到更嚴格的檢視，建議侯友宜前往議會針對總預算案或其他議題進行專案報告，不應再迴避監督。此外，「賴蕭配」在新北市的得票數和原先預估結果相去不遠，但是立委部分由於國民黨和民眾黨合作，使民進黨立委席次受到衝擊。

民眾黨新北市黨部主委、市議員陳世軒說，對於侯友宜在新北市輸給賴清德他感到意外，畢竟侯友宜執政6年多，推測是中間選民對於長時間請假的不認同；侯友宜挾執政優勢，賴清德和新北市有在地情感連結，面對藍綠夾殺，民眾黨必須突破困境。

陳世軒表示，他身為民眾黨新北市唯一的公職人員，在毫無組織與資源的情況下，只能透過空戰和志工宣傳，在29個行政區每天拜票請託，雖然黨籍提名2席立委未能當選，但民眾黨主席柯文哲在新北市拿下64.5萬餘票，立委得票數也拿到基本盤，開出漂亮的成績單。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法