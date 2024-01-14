華爾街日報社論讚台灣展現自治 籲華府加強西太平洋部署

華爾街日報在社論中讚賞台灣展現「華人民主」，同時也呼籲華府緊急加強西太平洋部署，避免北京輕舉妄動。（美聯社）

2024/01/14 16:28

〔編譯孫宇青／綜合報導〕台灣順利完成正、副總統暨國會大選後，《華爾街日報》（WSJ）13日以「台灣民主的勝利」為題發表社論，稱台灣人民向中國展示「自治」，這是值得慶祝的事，但仍呼籲華府必須緊急加強在西太平洋的軍事防禦，因為隨著美國年底即將大選，「一切都有可能發生」。

WSJ在社論中首先揶揄，台灣人民選出「北京最不喜歡」的總統人選後，全球媒體竟充滿恐懼和顫抖，「何不先慶祝這個島國展示出強大的華人民主？」文中續指，這次大選兩岸關係再次成為主軸，賴清德曾支持台灣正式獨立，但他已改變觀點，現在強調自治現狀，以及與美國和其他友好國家建立更密切的關係，料將延續蔡英文總統的政策。

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中國對此不會高興。在台灣大選前，習近平及北京宣傳機構不斷擴大口頭和軍事威脅力度，還向台灣發射多枚間諜氣球，目的是以海上封鎖的威脅來恐嚇台灣人，卻適得其反，讓台灣人更加支持表現出最強烈台灣認同感的候選人。

在目睹中國背叛其對香港自治的承諾，以及對為民主發聲的香港人的嚴厲對待後，台灣人民知道北京提出有關台灣自治的任何承諾都是不可信的。

與此同時，賴清德的勝利將為一直尋求穩定美中關係的拜登政府帶來一些焦慮，但任何新的不穩定因素都將來自北京，而非台北。先前媒體披露，拜登總統計畫派出一個由美國前高官組成的代表團在選後訪問台北，這是對台灣有力的支持。中國將一如既往地提出抗議，但必須讓中國看到美國在支持民主盟友時不會退縮。

WSJ警告，習近平不會放棄以任何必要手段奪回台灣的野心，這意味美國必須緊急採取行動，加強在西太平洋的軍事防禦，並用最能阻止潛在入侵的武器升級台灣的防衛力量。

華府推測，習近平認為人民解放軍還沒有能力佔領台灣，但美國年底也將舉行可能再次凸顯國內分歧的大選，「一切都有可能發生」，尤其美國今年大選的表現可能還不如台灣人民再次展現出的對民主自治的信念。

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