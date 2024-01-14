桃園藍營6席全上 萬美玲︰鄭文燦輔選「候選人跟他難畫上等號」

國民黨桃園市第4選區立委萬美玲以11萬9430票高票連任，她14日展開謝票行程。（萬美玲競選團隊提供）

2024/01/14 16:06

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕國民黨桃園市第4選區立委萬美玲以11萬9430票高票連任，她今（14）天展開謝票行程，對於行政院副院長鄭文燦選前密集到桃園輔選，民進黨此次卻席次全失，她受訪時表示，鄭文燦個人跟其他黨內候選人無法畫上等號。

萬美玲表示，這次在桃園區得到很多鄉親給她的支持，加上國民黨桃園市6席立委全上，這樣的成績相當不容易，不論是3席爭取連任的立委都拿出政績獲得地方選民支持，3席新人打起來也相當不簡單，尤其是第2選區由議員轉戰的涂權吉在楊梅大贏，同樣從議員挑戰的牛煦庭也在龜山取勝，代表兩人在議員任內對選區的服務及專業都非常到位，這對桃園來說是個大利多，未來6席立委將團結一致，爭取最多的經費及預算回來，協助桃園逐一完成建設。

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她表示，市長張善政上任後，發現其實桃園財政非常辛苦、舉債非常地高，桃園創稅第一但中央統籌分配款對桃園一直不公平，未來要透過修法或專案預算補足桃園，6席立委會全力來做。

此次桃園選情是否是對鄭文燦投下不信任票？萬美玲認為，鄭文燦過去是8年桃園市長，輔選也是黨員的應盡義務，無論如何，這一局一定跟他有密切關聯，但鄭文燦個人跟其他黨內候選人，是沒有辦法畫上等號的，這個結論在此次選舉看得非常清楚。

至於國民黨總統選票在桃園開得不好，萬美玲表示，當在野不團結的時候，比較少數的支持者所支持出來的政黨候選人最後變成我們的總統，而大多數人希望下架民進黨的願望跟想法反而不能實現，未來國民黨從上到下要好好檢討，為何民進黨執政8年有這麼多弊案、讓民眾不能接受的地方，還可以繼續執政，國民黨自己也要做檢討。

萬美玲表示，此次國民黨席次大幅提升，監督的強度一定會更大，上屆113席國民黨只占39席，加上無黨籍高金素梅只有40席，這次一定會團結起來，扮演最大的監督角色。

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