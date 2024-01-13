為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

214個投票所全贏 桃市4選區國民黨萬美玲宣布連任成功

萬美玲自行宣布當選，桃園市副市長王明鉅送來「民意先聲」中堂祝賀。（記者鄭淑婷攝）

萬美玲自行宣布當選，桃園市副市長王明鉅送來「民意先聲」中堂祝賀。（記者鄭淑婷攝）

2024/01/13 19:22

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市立委第4選區爭取連任的國民黨萬美玲，從開票即一路領先對手民進黨的范綱祥，214個投開票所「全壘打」全贏，得票數超過10萬票，領先對手逾3萬票，萬美玲晚間約6點40分自行宣布當選。

萬美玲發表當選感言表示，開票超過9成、領先對手逾3萬票，已穩定當選，並對支持者及競選團隊表達感謝，支持者紛紛送上恭喜及擁抱，副市長王明鉅代表市長張善政送上「民意先聲」中堂祝賀，團隊也準備蛋糕、香檳慶祝勝利的一刻。

萬美玲從選前就被看好，地方甚至認為「毫無懸念」，競選總部在開票後陸續湧入支持者，該選區總計有214個投開票所，萬美玲票數全數領先，每開完一個投開票所，支持者開心鼓掌、歡呼，總部充滿勝選歡樂氣氛，在萬美玲現身後達到最高點。

萬美玲表示，這次選舉始終堅持走正向、乾淨，過程中不管是對手的抹黑或假訊息，她從頭到尾都沒有回應過，始終堅持以正向把這場選舉走到完畢，同時也讓市民、小朋友看到，選舉也可以很乾淨、正向，這次贏對手的幅度很大。下一屆任期她還會繼續待在立法院教育文化委員會，桃園市還有許多需要幫忙的地方，包括爭取教育建設以及課綱、教育方面的修法等，桃園也有很多重大建設，像是綠線捷運、鐵路地下化等，都需要從中央爭取更多的支持及經費，協助市長張善政將這些建設完成，她一定會不負所託，繼續打拚。

2024總統立委選舉最新報導，請看自由時報大選專區

萬美玲自行宣布當選，支持者送上恭喜及擁抱。（記者鄭淑婷攝）

萬美玲自行宣布當選，支持者送上恭喜及擁抱。（記者鄭淑婷攝）

萬美玲開票過程一路領先，214個投開票所「全壘打」。（記者鄭淑婷攝）

萬美玲開票過程一路領先，214個投開票所「全壘打」。（記者鄭淑婷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
桃市政見發表會》第4選區范綱祥自許誠信、專業 猛攻萬美玲買學歷
2024/01/08 17:21

桃市政見發表會》第4選區范綱祥自許誠信、專業 猛攻萬美玲買學歷
萬美玲、牛煦庭掃街 趙少康陪同
2023/12/19 05:30

萬美玲、牛煦庭掃街 趙少康陪同

惠文學區「雲頂」 綠地、捷運、商圈一次到位
萬美玲競總成立 張善政推崇向中央爭取3、4百億元教育經費
2023/12/09 20:18

萬美玲競總成立 張善政推崇向中央爭取3、4百億元教育經費
政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播