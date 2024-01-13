214個投票所全贏 桃市4選區國民黨萬美玲宣布連任成功

萬美玲自行宣布當選，桃園市副市長王明鉅送來「民意先聲」中堂祝賀。（記者鄭淑婷攝）

2024/01/13 19:22

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市立委第4選區爭取連任的國民黨萬美玲，從開票即一路領先對手民進黨的范綱祥，214個投開票所「全壘打」全贏，得票數超過10萬票，領先對手逾3萬票，萬美玲晚間約6點40分自行宣布當選。

萬美玲發表當選感言表示，開票超過9成、領先對手逾3萬票，已穩定當選，並對支持者及競選團隊表達感謝，支持者紛紛送上恭喜及擁抱，副市長王明鉅代表市長張善政送上「民意先聲」中堂祝賀，團隊也準備蛋糕、香檳慶祝勝利的一刻。

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萬美玲從選前就被看好，地方甚至認為「毫無懸念」，競選總部在開票後陸續湧入支持者，該選區總計有214個投開票所，萬美玲票數全數領先，每開完一個投開票所，支持者開心鼓掌、歡呼，總部充滿勝選歡樂氣氛，在萬美玲現身後達到最高點。

萬美玲表示，這次選舉始終堅持走正向、乾淨，過程中不管是對手的抹黑或假訊息，她從頭到尾都沒有回應過，始終堅持以正向把這場選舉走到完畢，同時也讓市民、小朋友看到，選舉也可以很乾淨、正向，這次贏對手的幅度很大。下一屆任期她還會繼續待在立法院教育文化委員會，桃園市還有許多需要幫忙的地方，包括爭取教育建設以及課綱、教育方面的修法等，桃園也有很多重大建設，像是綠線捷運、鐵路地下化等，都需要從中央爭取更多的支持及經費，協助市長張善政將這些建設完成，她一定會不負所託，繼續打拚。

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萬美玲自行宣布當選，支持者送上恭喜及擁抱。（記者鄭淑婷攝）

萬美玲開票過程一路領先，214個投開票所「全壘打」。（記者鄭淑婷攝）

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