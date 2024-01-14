雲林立委藍綠平衡 張麗善：感謝鄉親給國民黨機會

張麗善說，雲林區域立委藍綠各佔一席，達到平衡，對結果感到開心。（記者林旻臻攝）

2024/01/14 14:33

〔記者林旻臻／雲林報導〕2024總統及副總統選舉落幕，雲林縣長張麗善說，雲林區域立委藍綠各佔一席，達到平衡；而過去總統大選雲林普遍綠大於藍，這次藍白拿到超過20萬票，總體成績不錯。

張麗善指出，很高興這次在區域立委，雲林能夠藍綠平衡，感謝鄉親給國民黨機會，這也是濁水溪以南唯一的一席國民黨區域立委，加上政黨票藍營拿下52席立委席次，未來在立法院可以平衡一下。

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張麗善說，國民黨一定會傾全力站在民意的立場，為民發聲，爭取權益，雲林縣政府也會盤點目前需要立法院協助立法、修法，或必須盡力改善與提升的部分，希望大家分工合作，立委在中央為雲林爭取，地方政府也一定會盡責。

另外，雲林縣總統副總統選舉開票結果顯示，民進黨「賴蕭配」拿下16萬9516票，得票率44.54％；國民黨「侯康配」拿下11萬1633票，得票率29.33％，民眾黨「柯盈配」拿下9萬9470票，26.13％。

媒體詢問張麗善，針對這次總統大選國民黨得票數不佳，民眾黨反而超出預期，張麗善回應，一直以來總統大選雲林得票數都是綠大於藍，上次蔡英文總統選舉拿到約24萬票，與韓國瑜差距很大，但這次60%民眾對執政黨不滿，賴清德消退8萬票。

張麗善認為，相較之下，藍白無法整合雖然是預期的結果，但在泛藍陣營共同反對執政黨的情況下，藍白拿到超過20萬票，這是有史以來在綠大於藍的雲林縣，民眾所做出的恰當反映。

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