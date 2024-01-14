民進黨國會未過半 林右昌：政策溝通爭取支持

內政部長林右昌表示，好的政策只要爭取民眾支持，事在人為，他持正面看待。（記者俞肇福攝）

2024/01/14 13:06

〔記者俞肇福／基隆報導〕2024立委大選昨天落幕，國會呈現三黨不過半，外界關心是否會上演新國會「朝野亂鬥」戲碼？內政部長林右昌14日上午受訪時表示，雖然這次民進黨國會未過半，但他並不擔心下一個會期會演變成「大亂鬥」的局面，他認為好的政策只要爭取民眾支持，事在人為，他持正面看待。

林右昌14日陪同民進黨基隆市立委候選人鄭文婷赴基隆市慶安宮參拜，受訪時被問到，這次選舉的結果，民進黨在立院席次大減，是否會擔心未來的會期演變成「大亂鬥」的局面。

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林右昌表示，行政與立法本來就是施政的兩個輪子，立法委員代表的是民意的這一方，行政部門應該做更多的說明及溝通，爭取不同政黨及國會的支持。林右昌認為，只要道路是正確的，行政部門在政策的立場上，得到多數人民的支持和贊成，國會未來不一定會出現所謂大亂鬥的局面。

林右昌認為，若立法委員在立院的表現不符合人民期待，那麼民主政治的精神也會加以制衡，相信社會和輿論也會有不同的意見，對這點他正面看待。

林右昌舉自己擔任基隆市長時的例子，他指出，他擔任基隆市長時，基隆市議會也是朝小野大的局面，但市政的推動依然十分順利，他認為事在人為，執政團隊仍應繼續努力，爭取最多人民的支持，當然，也爭取各政黨和所有立法委員對政策的支持。

至於在大選中，民進黨在總統票及立委票都輸給對手國民黨陣營，林右昌則是認為，選舉的勝負是民主的常態，也是民主的價值和精神。他坦言，這次基隆市立委提名一波三折，總統也呈現三腳督，他認為整個競選團隊都盡了最大的努力，夠在這麼短時間內，交出這樣的成績，其實相當不容易。他強調：「選戰是一時的，勝負也是一時的。」期許大家繼續努力。

2024立委選舉落幕，內政部長林右昌今天與立委蔡適應、參選立委失利的基隆市議員鄭文婷、基隆議長童子瑋等人一齊參拜。（記者俞肇福攝）

2024立委選舉落幕，參選基隆立委失利的民進黨鄭文婷，今天上午在立委蔡適應、民進黨不分區立委候選人王正旭醫師陪同下，展開謝票之旅。（記者俞肇福攝）

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