鄭文婷批林沛祥大地主 和侯友宜包租公掛上等號

立委蔡適應陪同民進黨立委候選人鄭文婷車隊掃街。（記者盧賢秀攝）

2024/01/11 14:08

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市民進黨立委候選人鄭文婷今天與立法委員蔡適應到七堵區和暖暖區車隊掃街，針對無黨籍立委候選人王醒之控告國民黨立委候選人林沛祥違法設停車場並占用國有地，鄭文婷說，她日前就揭發林沛祥是大地主，和國民黨總統候選人侯友宜「凱旋苑」包租公壓榨學生一樣，呼籲民眾1月13日要出來投票，支持賴清德和鄭文婷。

蔡適應說，過去8年感謝基隆市民信賴蔡適應，基隆的改變大家都看得見，他希望市民能支持基層出身、在基隆服務數十年的律師鄭文婷，讓他進入國會，繼續為基隆的建設發聲，做中央與地方的橋梁。

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市議員曾怡芳說，鄭文婷是捍衛正義的法律人，做過上千件的法律扶助，也是為身段柔軟的溝通者，在擔任民進黨基隆市議會總召期間，幫助基隆市政府和基隆市議會溝通法案，讓基隆的財務狀況，在林右昌任內財政等級從第四級提升到第三級，他相信未來鄭文婷進入國會，一定可以繼續為基隆爭取更多預算，讓基隆的財務等級向上提升。

鄭文婷說，過去七堵區在內政部長林右昌、立委蔡適應、主委蘇仁和及市議員曾怡芳努力下，為七堵爭取七賢橋改建，還有整頓明德一路、實踐路的電桿下地，基隆河濱自行車道串連等，甚至基隆捷運也即將拍板核定，他會延續林右昌、蔡適應的服務，持續為鄉親打拼。

鄭文婷接連揭發林沛祥是大地主，財產申報不實，故意隐藏家族和建設公司的金錢關係，就和侯友宜凱旋苑的包租公，壓榨學生一樣，呼籲民眾看清楚，反對金權復辟，呼籲民眾1月13日要出來投票，支持平民出身的賴清德和鄭文婷。

林沛祥今天上午則到中山區掃街，下午回防七堵暖暖，對於鄭文婷的指控，他認為是捕風捉影、誇大且不實的攻擊，他不予回應。他呼籲，選舉應該回歸理性與專業的政策討論，不要淪為不實指控和負面攻擊的戰場。

鄭文婷批林沛祥大地主和國民黨總統候選人侯友宜包租公一樣。（記者盧賢秀翻攝）

國民黨立委候選人林沛祥到中山區掃街。（記者盧賢秀攝）

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