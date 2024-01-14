5大日媒頭版報導台灣大選 主流民意支持「維持現狀」

日本5大紙媒今天均以頭版報導台灣總統大選。（記者林翠儀攝）

2024/01/14 10:58

〔駐日特派員林翠儀／東京14日報導〕日本主要紙媒今天多以頭版頭條報導台灣總統選舉的結果，顯示對台灣總統大選的重視程度，各報均強調民進黨首次連續3屆執政，也點出賴清德的當選台灣將維持現狀、繼續走向親美路線和對中強硬路線。

這次總統大選日媒大舉派員訪台觀選報導，5大主要媒體產經新聞、讀賣新聞、日本經濟新聞、朝日新聞和每日新聞今天均大幅報導大選開票結果，並分析對未來的影響。

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5大媒體頭版標題，產經：「民進黨首次連3屆執政」、「在中國的威脅下守住台灣」，讀賣：「民進黨賴清德當選台灣總統」、「對中維持現狀」，日經：「執政黨賴清德當選台灣總統」、「維持對中強硬路線」，朝日：「親美賴清德當選台灣總統」、「中台緊張恐將加劇」，每日：「台灣總統民進黨勝利」、「賴清德首次當選 繼承與美合作」。

除了強調民進黨首次打破8年魔咒連續執政第3屆之外，賴清德代表的親美路線和對中強硬線路，以及台灣主流民意支持「維持現狀」，是日媒解讀這次選舉的主要重點。

各報也以社論或觀點分析這次選舉的意義，朝日的「視點」指出，台灣社會認為自己是「中國人」的人僅占2.5%，絕大多數均認為台灣已是事實的獨立，沒人想和中國統一。所以在這次選舉中，經濟政策成為選民關注的焦點，導致多數的選票流向民眾黨，民眾黨主張「討論獨立或統一沒有意義」。分析中也指出，選民會有這種的想法，主要是背後有包容多元意見的民主和國際社會支持的支撐力。台灣人知道，不管由誰擔任總統，都不能悖離民意採取任何行動破壞中台現狀。

讀賣的社論則呼籲中國習近平政府，面對台灣大選的結果，應該尊重台灣民意，克制對台武力壓迫的言行。社論中指出，台灣選民選擇了繼續現任政府對中國採取強硬立場的路線。

社論中也指出，中國認定賴清德是「獨立派」，對他懷有敵意，但越是用武力威脅新政府，就越會加速台灣居民「遠離中國」。習近平政府應認清到這種情況對中國沒有好處，更應與台灣進行對話。

日經的社論也持相同的看法，社論中指出，日益民主化的台灣繼續選擇與共產黨獨裁體制的中國保持距離。其意義也在於中台的「維持現狀」。中國有必要尊重台灣選民的民意，克制對台的軍事威脅。

產經社論指出，共產黨統治下的中國正在加大對台灣的併吞壓力。台灣民眾透過大選展現成熟的民主主義面貌，意義重大。

社論中還正告中國，應該為對民主的干預和攻擊感到羞恥，不能再犯。對於即將在5月上路的賴清德政府，也應克制各種騷擾行為。

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