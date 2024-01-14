賴清德比蔡英文少拿17％ 謝志偉分析勝選背後「真義」

謝志偉稍早在臉書發文表示，不能只看此次票數比2020少這件事，這樣會扭曲賴蕭配勝出的「真義」。（資料照）

2024/01/14 11:56

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024總統大選結果昨揭曉，民進黨「賴蕭配」以558萬6019票勝選，有部分人士認為，賴清德的得票率比蔡英文2020年大選少了17％，這17％流向民眾黨，等於是柯文哲搶到綠營票，引起討論。我國駐德代表謝志偉稍早在臉書發文表示，不能只看比2020少這件事，這樣會扭曲賴蕭配勝出的「真義」。

謝志偉指出，在「三腳督」的狀況下，賴蕭配超過40％已經是比選前民調平均值多至少5％，是「難能可貴」而非可惜；2020有香港反送中助陣，雖然此次藍白合未成，但藍營「本省與外省合」是成功的；2022的慘敗是2024非常不利的因素，結果還好影響不大。

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謝志偉表示，中國會說40％不能代表多數民意，而這就是有心人士強調比2020少17％所要帶的風向。謝志偉認為，這些有心人士不要大家看到的是，中國及藍白在卯盡全力將「賴勝」等同「台獨」與「戰爭」、恐嚇台灣人的情況下，賴蕭配仍然勝出，代表台灣人對這種抹黑自由民主為「台獨」的污衊操作，基本上是免疫的。

謝志偉解釋，之所以會免疫，是因為蔡英文政府在8年任內以「國家安全捍衛作為」強化了台灣人命運共同體的感受；以「自由民主之堅持」受到國際社會肯定而強化了國人驕傲感及自信心，彌補了台灣被中國孤立幾十年所產生的自卑感所造成的遺憾；半導體之代表性成就受到世界矚目及敬重，更催化國人自信「國不在小，有力就行」。

謝志偉表示，這三點將為台灣未來的國際參與定調：「我們不是『追求台灣的獨立』，而是必須『捍衛獨立的台灣』。（它叫中華民國台灣，通稱或簡稱「台灣／Taiwan 」。」

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