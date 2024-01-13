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賴清德攻陷柯文哲故鄉 在新竹市拿下最高票

民進黨賴清德、蕭美琴在柯文哲家鄉新竹市拿9萬2679票，是最高票，小勝民眾黨柯文哲、吳欣盈的9萬1384票。（記者劉信德攝）

民進黨賴清德、蕭美琴在柯文哲家鄉新竹市拿9萬2679票，是最高票，小勝民眾黨柯文哲、吳欣盈的9萬1384票。（記者劉信德攝）

2024/01/13 22:56

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市立委選舉及總統選舉結果出爐，總統選舉部分，選舉人數35萬9465人，投票數26萬8127人，投票率為74.59％，民進黨賴清德、蕭美琴拿到9萬2679票，民眾黨柯文哲、吳欣盈9萬1384票，國民黨侯友宜、趙少康墊後拿到8萬2326票，賴清德在柯文哲的家鄉拿到第一高票。立委選舉部分，國民黨鄭正鈐拿到9萬2014票，驚險連任成功。

新竹市立委選舉，總選舉人數有35萬4646人，共有26萬4889人投票，整體投票率為74.69％，成功連任的國民黨鄭正鈐拿到9萬2014票，民進黨林志潔拿到8萬3298票，無黨籍柯美蘭拿到5萬1663票，時代力量邱顯智拿到3萬3023票，司法改革黨楊清華拿到566票，無黨籍王榮德拿到405票，制度救世島趙福龍拿到249票。

新竹市的總統選舉結果，民進黨賴清德得票率34.79％，民眾黨柯文哲34.30％，國民黨侯友宜30.90％，呈現三分天下態勢，而賴清德在柯文哲家鄉拿最高票，贏過柯侯，顯示新竹市總統選舉未出現棄保效應，而國民黨贏得立委選舉，卻在總統選舉吞敗，顯示新竹市民分裂投票。

立委選舉部分，四腳督選戰中，國民黨鄭正鈐得票率35.23％，民進黨林志潔31.89％，而無黨籍柯美蘭19.78％，時代力量邱顯智12.64％，國民黨鄭正鈐僅贏民進黨林志潔8716票，較上屆選舉大贏民進黨1萬3000多票，少了近5000票，但兩黨得票數都超過3成，顯示藍綠都守住基本盤，而上次拿到7萬3000多票的時代力量，這次選舉結果顯示新竹市的第三勢力票數已從時代力量，移轉到柯文哲所代表的柯美蘭上，藍綠白幾近三分天下。

2024總統立委選舉最新報導，請看自由時報大選專區

新竹市立委選舉，國民黨鄭正鈐（左3）連任成功。（記者洪美秀攝）

新竹市立委選舉，國民黨鄭正鈐（左3）連任成功。（記者洪美秀攝）

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