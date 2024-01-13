讓「台灣」繼續成為世界關鍵字 賴清德：感謝蔡總統留給我們更好的國家

賴清德在召開國際記者會後到全國競總前的舞台向群眾發表談話，感謝大家在民進黨執政8年後、再給他們4年繼續服務，讓「台灣」繼續成為世界的關鍵字，他也特別感謝蔡英文總統8年來對台灣的貢獻。（記者劉信德攝）

2024/01/13 22:22

〔記者陳昀／台北報導〕2024總統大選選舉結果出爐，民進黨正副總統候選人賴清德與蕭美琴當選新任正副總統。賴清德在召開國際記者會後到全國競總前的舞台向群眾發表談話，感謝大家在民進黨執政8年後、再給他們4年繼續服務，讓「台灣」繼續成為世界的關鍵字，他特別感謝蔡英文總統8年來對台灣的貢獻，做到「留給我們一個更好的國家」，這就是為什麼蔡能成為史上第一個延續執政的總統。

賴清德表示，謝謝大家用無比的勇氣，堅持到最後一刻，我們守住了民主，也守住了勝利，這是一個屬於台灣的夜晚，我們讓「台灣」繼續成為世界的關鍵字，台灣告訴全世界，在民主與威權之間，我們選擇站在民主陣營的這一邊，未來，中華民國台灣也會在民主路上，和國際盟友繼續同行，我們也沒有讓外部勢力的介選得逞，「因為我們相信，自己的總統自己選」，謝謝大家讓民進黨在執政8年的努力後，再給他們4年繼續服務。

請繼續往下閱讀...

賴清德表示，此刻，他的心中充滿無限的感謝，感謝投票給他的支持者堅持到底，特別是返鄉投票的朋友，還有遠從海外飛回來投票的朋友，大家都是勝選的無名英雄，這是一條漫長而艱辛的路，很抱歉讓大家這麼焦慮、這麼擔心。今天晚上，希望大家可以帶著笑容回家，安心睡個好覺，他也謝謝沒有投票給他的台灣人民，一直以來對民進黨的鞭策，大家的意見，「我都聽見了」。

賴清德指出，這次國會選舉，民進黨席次不如預期，代表他們還有很多要改進的地方，人民期待「有能力的政府」，也期待「有實力的制衡」，他們會誠實面對新民意，時時警惕，穩穩的跨出每一步。

賴清德一一感謝軍、公、教、警、消同仁和選務人員、競選團隊工作人員，但他也說，這場選戰，民進黨有得也有失，國會選舉不如預期，還是要檢討反省，必須把原因找出來，繼續深耕，「我們並不完美，但我們一定要做最能回應民意的政黨」，他感謝所有「民主大聯盟」立委候選人在各地奮戰到底，爭取勝利。

賴清德更特別感謝副手蕭美琴，「我很抱歉，打亂了你的人生規劃；但我更要感謝你，在關鍵時刻，挺身而出。」他也感謝行政院長陳建仁、前行政院長蘇貞昌扛起行政團隊重責，「沒有你們二位，就沒有今天的勝利」。

賴清德說，最後，他要衷心謝謝一個人、一個最重要的人，就是帶領我們8年的蔡英文總統，蔡總統這8年來的努力、對台灣的貢獻，留給我們一個更好的國家，這就是為什麼，她可以成為台灣歷史上，第一個完成「民主交棒，延續執政」的總統。

民進黨正副總統候選人賴清德（前左）與蕭美琴當選新任正副總統，打破8年魔咒。（記者劉信德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法