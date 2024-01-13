蔡英文：今天排隊投票的人都是中華民國台灣的一家人

總統蔡英文（左一）順利交棒給副總統賴清德（左二）13日上台感謝民眾支持。（記者塗建榮攝）

2024/01/13 22:28

〔記者吳亮儀／台北報導〕蔡英文總統今天晚間到總統當選人賴清德競選總部，她在台上致詞時恭喜賴清德當選，也向另外兩組候選人表達敬佩之意，並表示今天一起在投票所排隊投票的人，「不論你的投票意向，都是中華民國台灣的一家人」。

蔡英文表示，另外兩組候選人為這場選戰付出很多，也提出很多寶貴意見，她要謝謝他們的努力，這場選舉是台灣民主生命力的展現，並感謝全體台灣人民完成社會最重要的選戰。

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蔡英文表示，這次選戰出現台灣社會議題上的分歧，也有許多共同的關切和看法，她會在剩下的任期內和未來新任總統啟動跟在野政黨溝通，讓選舉結束、化解分歧開始。蔡英文也說，她要謝謝全體公務同仁堅守崗位，辛苦同仁，因為有大家才能讓這場大選順利完成。

蔡英文說，全球都在關注這場選舉，要謝謝外交人員才能讓全世界同時掌握中華民國台灣的立場，向世界證明，有再多挑戰、再多壓力，都無法打擊我們對民主的堅定信念，以及對國家家園的堅定熱愛，「八年來的不離不棄支持，和我們一起走到這裡，今天的台灣會成為更好的台灣，對此我衷心感激」。

蔡英文也表示，這次選舉，大家也選擇了一個必須有更多朝野對話、合作的國會，這告訴我們過去有許多施政不盡周延、或者社會了解不夠的地方，都需要更盡力去跟社會溝通，「身為執政黨，未來我們也應該主動地走出去，傾聽、團結，凝聚最大共識，讓國家繼續前進」。

蔡英文說，選舉期間各種對於國家發展的不同思考、各項重大政策的想法和辯論，選舉之後都可以是執政團隊最珍貴的參考，也可以是朝野共同集思廣益的起點。

蔡英文說，選舉結束就是團結的開始，「今天無論你把票投給誰、你支持的候選人是否當選，民主台灣都因為你我的決定再向前邁進一步」、「今天一起在投票所排隊的人，無論投票意向是什麼，你我都是中華民國台灣這個大家庭的一家人」。 蔡英文說，明天過後一起為台灣繼續努力，「因為這是我們生活在一起，共同的家」。

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