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林俊憲認賴蕭打破魔咒歸功小英 立委結果代表綠營仍須進步

民進黨賴清德、蕭美琴成功當選下屆正副總統，從此打破民選總統以來所謂單一政黨「第三任期」的魔咒。立委林俊憲指這要歸功總統蔡英文8年來的穩健執政。（圖：林俊憲服務處提供）

民進黨賴清德、蕭美琴成功當選下屆正副總統，從此打破民選總統以來所謂單一政黨「第三任期」的魔咒。立委林俊憲指這要歸功總統蔡英文8年來的穩健執政。（圖：林俊憲服務處提供）

2024/01/13 22:23

〔記者王俊忠／台南報導〕今年總統與立委大選結果大致底定，民進黨賴清德、蕭美琴成功當選下屆正副總統，從此打破民選總統以來所謂單一政黨「第三任期」的魔咒。立委林俊憲指這要歸功總統蔡英文8年來的穩健執政。當然，國會選舉結果代表民進黨仍有進步空間，改革已經「在路上」，他作為新國會的1員，未來會與新總統賴清德一起打拚，讓本土執政招牌越擦越亮。

林俊憲坦言，他參選的這個立委選區情況非常特殊，主要的國民黨對手不符合參選資格，還記得當初聽到這消息的當下，其實非常憂心，因為他承接了賴清德的立委選區，這裡投票結果具有全國性的象徵意義，千萬不能因為立委選舉的情況影響全國選情、拉低得票率，民進黨是1個團隊，要贏就要大家一起贏。

因此到了選戰後期，林俊憲把重心放在拉抬總統票和政黨票上，做賴清德的分身，呼籲老厝邊、老朋友一定要站出來投票，大家栽培賴清德20幾年，這是最關鍵的一戰，「我們要驕傲的告訴全國人民：台灣未來的新總統，是府城鄉親栽培出來的！」

林俊憲表示，他也把這次立委選舉，視作所有鄉親對他的期中考，此役少了藍軍主要對手，但是過去的自己就是他最大的對手。4年來，他為地方爭取種種建設、為國家推動種種改革，是否能夠讓所有市民打出1個滿意的分數？很榮幸的，這次雖然主要對手缺席，但他得票數仍然成長近1萬6千票，得到12萬6248票，這12萬6248個堅定驕傲的台南人，容他向大家致上最深的謝意，12萬票支持、12萬分感謝，「明天開始，我們仍要準時上工」，請府城鄉親與他一起前行，「繼續為我們最深愛的故鄉來打拚」。

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