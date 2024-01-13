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首頁　>　政治

南投縣違規接二連三 5人沒帶身分證竟能投票

大選投票日，南投爆投票違規，有5人沒帶身分證，竟能用「選舉人身分證明書」領票、投票。（記者劉濱銓攝）

大選投票日，南投爆投票違規，有5人沒帶身分證，竟能用「選舉人身分證明書」領票、投票。（記者劉濱銓攝）

2024/01/13 17:21

相關新聞請見：

南投3選民用身分證明切結書領選票 檢：冒用身分才構成偽造文書

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣接連傳出投票違規，水里鄉市區的投開票所有選民沒帶身分證，選務人員竟讓選民拿著「選舉人身分證明書」經村長切結，就憑證明書領取選票、投票；南投縣選委會查證屬實，計有3個投開票所共5名選舉人發生類似情況，不過，並無冒領，後續會再追究選務責任。

有水里鄉民指出，今在市區的2處投開票所各有1名鄉民沒身分證，選務人員就提供民眾拿著空白的「選舉人身分證明書」，給村長切結，之後就讓選民以此領票、投票，另有1人是攜帶健保卡投票，1人拿的是舊的身分證，同樣以證明書切結的方式領票、投票，至少已有4張違規領用的票被投入票匭。

南投縣選委會表示，經查確實有人用健保卡等非身分證領票，共計分別在3個投開票所、5名選舉人，不過經查都是選舉人本人投票，未有冒名情況，針對選務責任，後續會再開會檢討議處。

縣選委會強調，投開票所確實有提供「選舉人身分證明書」，不過是當選舉人的身分證照片模糊、無法辨識時，為避免頂替冒用，可請村里長協助證明身分，再透過簽結證明書作為輔助，讓選民可領取選票，絕非「取代」身分證使用。

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大選投票日，南投爆投票違規，有5人沒帶身分證，竟能用「選舉人身分證明書」領票、投票。（記者劉濱銓翻攝）

大選投票日，南投爆投票違規，有5人沒帶身分證，竟能用「選舉人身分證明書」領票、投票。（記者劉濱銓翻攝）

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