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台灣大選投票日全球關注 多家外媒首頁刊登報導、BBC全程緊盯

今天是台灣總統及立委大選投票日，許多知名外媒也對此進行報導，美國有線電視新聞網（CNN）在新聞頁面也特別開設新聞專區。（圖擷自CNN網站）

今天是台灣總統及立委大選投票日，許多知名外媒也對此進行報導，美國有線電視新聞網（CNN）在新聞頁面也特別開設新聞專區。（圖擷自CNN網站）

2024/01/13 14:04

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今天是第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉投票日，有近2千萬人擁有投票權，全球各家外媒也高度關注，除了《美聯社》、《路透社》等國際通訊社都有進行報導，包含美國有線電視新聞網（CNN）、《韓聯社》、《日本放送協會》（NHK）、英國天空新聞網（Sky News）、德國公媒《德國之聲》（DW）等也都對台灣選舉進行報導，甚至將報導放在首頁。英國廣播公司（BBC）及中東媒體《半島電視台》（Al Jazeera）更開啟不斷更新，全程緊盯投開票進度。

今天是台灣總統及立委大選投票日，許多民眾都一早就出門投票，各地投票所人潮絡繹不決，許多知名外媒也對此進行報導，幾乎在首頁就都能找到針對台灣大選投票的報導，《韓聯社》稍早還曾將台灣選舉新聞放在首頁最上方，並稱呼台灣大選為「2024年全球首場大選」。。

美國有線電視新聞網（CNN）在新聞頁面也特別開設專區，並將報導放在首頁顯眼的地方，僅次於英美聯軍攻打葉門武裝組織「青年運動」的頭條新聞。

至於BBC以及被稱為中東CNN的半島電視台，還以不斷更新的形式持續關注台灣大選，BBC更形容這場選舉更將決定台灣與中國大陸未來的關係，但報導中也提到台灣選民更關心的是經濟問題而非中國。在BBC不斷更新的報導中，從早上還沒8點就開始分享投票情況，至少每半小時就有一條更新，截至下午2點前已更新到第2頁，在過去1小時更更新了4次。

至於半島電視台則是描述，台灣將選出現任總統蔡英文的接班人。英媒天空新聞網則形容，台灣大選結果可能會震撼世界，在文中一樣也提到兩岸關係以及中國對台灣的威脅。

2024總統立委選舉最新報導，請看自由時報大選專區

今天是台灣總統及立委大選投票日，許多知名外媒也對此進行報導，美聯社在標題指出，台灣選民要權衡中國的威脅和台灣的穩定，選出下一任總統。（圖擷自美聯社網站）

今天是台灣總統及立委大選投票日，許多知名外媒也對此進行報導，美聯社在標題指出，台灣選民要權衡中國的威脅和台灣的穩定，選出下一任總統。（圖擷自美聯社網站）

《韓聯社》稍早還曾將台灣選舉新聞放在首頁最上方，並稱呼台灣大選為「2024年全球首場大選」。（圖擷自韓聯社網站）

《韓聯社》稍早還曾將台灣選舉新聞放在首頁最上方，並稱呼台灣大選為「2024年全球首場大選」。（圖擷自韓聯社網站）

在BBC不斷更新的報導中，從早上還沒8點就開始分享投票情況，至少每半小時就有一條更新，截至下午2點前已更新到第2頁，在過去1小時更更新了4次。（圖擷自BBC網站）

在BBC不斷更新的報導中，從早上還沒8點就開始分享投票情況，至少每半小時就有一條更新，截至下午2點前已更新到第2頁，在過去1小時更更新了4次。（圖擷自BBC網站）

英媒天空新聞網則形容，台灣大選結果可能會震撼世界，在文中一樣也提到兩岸關係以及中國對台灣的威脅。（圖擷自Sky News網站）

英媒天空新聞網則形容，台灣大選結果可能會震撼世界，在文中一樣也提到兩岸關係以及中國對台灣的威脅。（圖擷自Sky News網站）

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