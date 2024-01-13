侯友宜完成投票：選舉過程紛紛擾擾 選後一定要團結

國民黨總統候選人侯友宜13日上午10點至板橋國小投票所投票。（記者羅沛德攝）

2024/01/13 10:59

〔記者黃子暘／新北報導〕今日是投票日，國民黨總統候選人侯友宜在上午10時許前往新北市板橋區板橋國小投票，裝扮休閒，沿途親切跟投票民眾打招呼，看起來相當輕鬆。侯友宜受訪表示，今天天氣好，一早就見到許多人民自動自發出來投票，他相當開心；投票是台灣民主、選舉很重要的一環，大家用選票選出最理想的總統、副總統與區域、不分區立委，選舉過程紛紛擾擾，不過選後大家一定要團結面對台灣的挑戰。

現場記者詢問他是否有配戴幸運小物，侯友宜說，他平常都沒在戴幸運小物，但「這段時間我的幸運小物真多」，有許多熱情民眾拉著他的手，在他手上留下痕跡，舊的褪去又有新的，這些痕跡充滿人民的熱情與疼惜，更是希望台灣未來更好的幸運小物。

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侯也表示，他的妻子、三個女兒昨日都在造勢場合給他鼓勵，昨夜女兒也買好鹽酥雞與他促膝長談至凌晨1點，分享女兒的生活點滴，女兒也鼓勵他這段時間做得好、做得很棒，家人以他為榮。

侯友宜投完票後，除開票外，無公開行程，他指出自己可能會去選辦看看辛苦的團隊同仁，這段時間他們全台跑透好幾遍，奉獻許多心力，他感謝同仁，可能會買珍珠奶茶等年輕人愛吃的食物去給同仁鼓勵。

國民黨總統候選人侯友宜13日上午10點至板橋國小投票所投票。（記者羅沛德攝）

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