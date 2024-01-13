今天來去投票！「身分證」一定要記得帶、這些事不要做

第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉今天舉行，投票時間從上午8點到下午4點。（資料照，本報合成）

2024/01/13 07:00

〔記者吳書緯／台北報導〕第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉於今日（13日）進行投開票，投票時間從上午8點到下午4點。此次總統大選的選舉人數為1954萬8531人，其中首次參與總統副總統及立委選舉的「首投族」人數約有102萬人，今年全國共設置1萬7795個投開票所；中選會昨提醒全國民眾記得攜帶國民身分證、印章，及投票通知單，到指定的投票所投票。

113席立委、將選出區域立委73席

第16任總統副總統選舉，將選出總統、副總統各1人；第11屆立法委員選舉，將選出113位立法委員，包括區域立法委員73人、全國不分區及僑居國外國民立法委員34人、平地原住民及山地原住民立法委員各3人。

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因此，若設籍時間符合規定的選民，將能在投票所領到3張選票，分別是總統副總統選票（粉紅色）、立法委員選票：區域立委（淺黃色）或山地原住民立委（淺綠色）或平地原住民立委（淺藍色），以及不分區立委政黨票（白色）。

若民眾因故未能收到投票通知單，可至內政部戶政司的網頁 輸入身分證字號及出生年月日，或是至中選會網站輸入戶籍地址即可查詢。

沒帶投票通知單和印章也可以投票

此外，投票時一定要攜帶國民身分證，沒有帶投票通知單也可以投票，沒帶印章則是可以簽名或是蓋指印替代。

至於本次選舉的投票資格，要具備中華民國國籍，且年滿20歲（2004年1月13日前出生）、未受監護宣告，並且在2024年1月13日前在台灣設籍並居住滿6個月，能投總統票；設籍並住滿4個月可投不分區立委票；在該選區住滿4個月可投區域立委選票。

所以，總統副總統、區域及原住民立委、不分區立委等三項符合資格的選舉人數，皆有些微差異；正副總統選舉人人數為1954萬8531人，全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉人人數為1956萬6007人，區域立法委員選舉人人數為1903萬770人，平地原住民立法委員選舉人人數為21萬36人，山地原住民立法委員選舉人人數為22萬8163人。

今天零時起不能有助選行為違者最重罰200萬

中選會也提醒，今天凌晨零點起，不能在通訊軟體LINE、臉書等社群媒體，或其他媒體為任何候選人助選，違反者將處以新臺幣10萬元以上，100萬元以下罰鍰，經制止不聽者，按次連續處罰。政黨、候選人及其受僱人、代理人或使用人還會加重處罰，處以20萬元以上200萬元以下罰鍰。

投票時這些事不能做

此外，中選會也提醒民眾，不要在投票所四周30公尺內喧嚷或干擾勸誘他人投票或不投票，違者，經警衛人員制止後仍繼續為之者，處1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5千元以下罰金。圈選選舉票時，請使用選舉委員會提供的圈選工具在圈選欄內圈選，切勿使用印章圈選，否則會變成無效票。

另外，中選會指出，請勿攜帶手機及其他攝影器材進入投票所，但已關閉電源之行動裝置，不在此限，違者，處以3萬元以上30萬元以下罰鍰。

此外，中選會表示，不可以撕毀選舉票，違者，處以新台幣5千元以上5萬元以下罰鍰，也請勿攜出選舉票，違者，處以1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5千元以下罰金。

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