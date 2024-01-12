台灣基進選前之夜落淚 吳欣岱：一定會哭的啦！高嘉瑜都哭了

台灣基進台北市黨部主委、立委候選人吳欣岱今在台上致詞時，聽到支持者高喊「凍蒜」的熱情反應，忍不住落淚。（記者楊心慧攝）

2024/01/12 21:15

〔記者楊心慧／台北報導〕選戰進入最後倒數計時，台灣基進今晚（12日）在南港區南興公園舉辦選前之夜，台灣基進台北市黨部主委、立委候選人吳欣岱今在台上致詞時，聽到支持者高喊「凍蒜」的熱情反應，忍不住落淚，並笑說這是一定會哭的，民進黨立委高嘉瑜都哭了，她也說出來選後被藍綠罵，但既然對台灣好，她就堅持一定要做下去。

台灣基進今於南港區南興公園舉辦「2024『VOTE⓸ TAIWAN 選一個為台灣而戰』超克藍綠白之夜」，獨立音樂歌手吳志寧也於現場演唱歌曲。台灣基進盼能在本屆選舉凝聚百萬獨派支持者力挺入國會，克服四年一次亡國感困境。

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吳欣岱一上台聽到支持者高喊「凍蒜」就忍不住落淚，並笑說她本來想說講到一半在哭的，但沒想到站上台就哭了；她也笑說，一定會哭的，連高嘉瑜都哭了。

吳欣岱表示，內湖、南港區是艱困選舉，並不是綠的選不贏她才去戰，而是她出來選之後藍綠都會罵，但對台灣好、要堅持，台灣基進就是要做這件事情，所以她堅持下去，她就是個性很直的人，更覺得這件事應該不可能做不到，既然做得到就做做看，所以就挺下去。

吳欣岱說，當時加入台灣基進時就有認真思考過，也發現這個政黨是成功不必在我的政黨，後來她加入成為台灣基進的一份子，她也知道這會是非常孤單的道路，沒有人有必要認同我們想的這件事情，沒有人有義務和我們站在一起。

吳欣岱感謝那些支持她的人，她說這麼多人願意幫助她，一路走來都十分感謝，希望可以一起創造一個民主世代、沒有政治算計，更多人能夠加入台灣基進，但她也不認為有辜負大家的期許，台灣基進很努力，成員都用自己的方式努力，而她唯一虧欠的只有家人，不過家人仍給予她支持。

台灣基進今於南港區南興公園舉辦「2024『VOTE⓸ TAIWAN 選一個為台灣而戰』超克藍綠白之夜」。（記者楊心慧攝）

台灣基進今於南港區南興公園舉辦「2024『VOTE⓸ TAIWAN 選一個為台灣而戰』超克藍綠白之夜」。（記者楊心慧攝）

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