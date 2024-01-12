自豪基進是「首代柯黑」 黃楓茹批：民眾黨跟垃圾回收黨一樣

台灣基進今於南港區南興公園舉辦「2024『VOTE⓸ TAIWAN 選一個為台灣而戰』超克藍綠白之夜」。（記者楊心慧攝）

2024/01/12 20:55

〔記者楊心慧／台北報導〕選戰進入最後倒數計時，台灣基進今晚（12日）在北市南港區南興公園舉辦選前之夜，台灣基進不分區立委候選人黃楓茹批評，台灣基進肯定是第一代柯黑，很早就發現民眾黨主席柯文哲有問題，民眾黨的組成，黃、賭、酒駕，根本跟垃圾回收黨一樣，呼籲科學理性務實的選民，如果要超越藍綠，就應該要用政黨票分散風險，投給台灣基進。

台灣基進今於南港區南興公園舉辦「2024『VOTE⓸ TAIWAN 選一個為台灣而戰』超克藍綠白之夜」，台灣基進盼能在本屆選舉凝聚百萬獨派支持者力挺入國會，克服四年一次亡國感困境。

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台灣基進黨主席王興煥表示，民進黨八年完全執政，國會卻沒有以台灣利益為優先的稱職在野黨，所以民主失靈，沒第二個受信賴的本土政黨作輪替選擇，只能一再被亡國感勒索，進一步造成台灣民主品質向下沉淪，台灣基進雖然小，但不僅是領銜成功罷免韓國瑜的政黨，也是唯一堅持太陽花精神，唯一扛起「只要台灣不要中華民國」台獨大旗的小黨。

史明文物館館長、二二八基金會執行長暨台灣基進桃園黨部政策顧問藍士博指出，身為太陽花運動參與者，必須提醒大家，又稱為太陽花的318反服貿不是「一場」運動，而是人民一直以來的累積，因此也不應該被柯文哲和前立委黃國昌收走，讓台灣基進繼承這份意志與精神，把這份火炬帶進國會傳承下去。

台灣基進不分區立委候選人陳君愷表示，過去台灣被日本與中國國民黨殖民統治，現在又被中國威脅，給台灣基進機會，就是給藍白警戒，給民進黨監督，真正為台灣奮鬥，懇請台灣人民，投給關注轉型正義的台灣基進，把威權遺緒一口氣去除。

台灣基進黨主席王興煥表示，台灣基進雖然小，卻是唯一扛起「只要台灣不要中華民國」台獨大旗的小黨。（記者楊心慧攝）

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