基隆選前之夜 藍綠人馬狹路相逢互相叫陣

選前之夜大遊行藍綠人馬在愛三仁一路口狹路相逢。（記者盧賢秀攝）

2024/01/12 20:43

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市立委選舉民進黨立委候選人鄭文婷選前之夜舉行「顧基隆挺台灣大遊行」，包括內政部長林右昌、立委蔡適應和議長童子瑋陪同鄭文婷掃街，向市民催票，踴躍出來投票。藍綠兩方遊行人馬和車隊在愛三路與仁一路口狹路相逢，雙方人馬高喊民進黨總統候選人「賴清德」與國民黨總統候選人「侯友宜」名字，互相叫陣、輸人不輸陣。

昨天選前衝刺，鄭文婷採車輛式車掃，分別由林右昌、川流不息王義川基隆車掃，下午由民進黨前秘書長林飛帆與基隆市議員童子瑋車掃。晚上7點半在市區大遊行，林右昌、蔡適應、童子瑋及所有支持者站出來，支持賴清德和鄭文婷 。

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林右昌表示他早上陪鄭文婷車掃，晚上陪他在市區遊行，希望號召市踴躍站出來，他說，這次選舉對台灣和基隆都非常關鍵，民眾站出來揮手加油，對民進黨候選人很大鼓勵，希望晚上整理好情緒，明天為台灣民主進程投下關鍵一票。

民進黨隊伍7點40分從南榮路與愛三路口出發，一邊遊街一邊喊口號，附近住戶也出來揮手打氣。但藍營遊行隊伍7點半從基隆市黨部出發，2方人馬在愛三仁一路口狹路相逢。原本一人一邊，但侯友宜的競選車隊從中而過，雙方的支持者互喊賴清德、侯友宜，互相叫陣，警方及時將人馬隔離。

民進黨選前之夜在愛三路大遊行。（記者盧賢秀攝）

三太子也參加選前之夜遊行。（記者盧賢秀攝）

林右昌（中）蔡適應（右三）、童子瑋（左二）與民進黨立委候選人鄭文婷選前之夜在市區遊行。（記者盧賢秀攝）

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