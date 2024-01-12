網傳「阿銘公開信」黃國昌告發國民黨 侯競辦下午赴北檢告誣告

今天下午3時，侯競辦發言人黃子哲（左）及律師簡榮宗（右）赴北檢，反控黃國昌誣告及誹謗。（記者錢利忠攝）

2024/01/12 15:26

〔記者錢利忠／台北報導〕針對網傳一封署名鴻海創辦人郭台銘、「台灣阿銘」，宣稱要支持國民黨侯趙配的公開信，民眾黨不分區立委候選人黃國昌已向台北地檢署告發國民黨涉嫌違反總統副總統選舉罷免法；侯友宜競選辦公室發言人黃子哲則稱民眾黨及黃國昌造謠，指國民黨未參與及轉傳公開信，今向北檢控告黃國昌誣告及毀謗。

黃子哲今提告時表示，宣明智已公開說明信件出於他手，與侯辦毫無關係，不解柯辦為何要大張旗鼓開記者會含沙射影；黃子哲還指出，他雖是中華日報董事，但只參與董事會，報社一般日常行政工作，他沒參與，且在黃國昌告發之前，中華日報已澄清錯誤並下架，民眾黨內牛鬼蛇神明知此事與侯辦及黃子哲無關，仍做政治操作及抹黑，在這邊跟黃國昌直球對決。

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而關於該公開信的由來，聯電榮譽副董事長宣明智昨已出面證實是他經手；宣明智提及，「信本來就不是郭董寫的，是我們大家就他的、我們的想法，揣測他的意思」，裡面的內容「應該都是他（郭台銘）心裡想講的」。

郭辦發言人黃士修今（12日）則聲明表示，聯電榮譽副董事長宣明智先生，偽造影響總統大選選情的冒名信件，且於公開受媒體採訪時，提及郭台銘創辦人之所有言論，皆為憑空捏造。我方嚴正澄清，其所言絕非事實，並保留一切法律訴訟權利，將於選後採取行動，以正視聽！

民眾黨總統候選人柯文哲競選辦公室昨天則召開記者會，稱已告發刊載此信的中華日報董事長陳樹、國民黨主席朱立倫與中華日報董事兼侯競辦發言人黃子哲，案由為違反總統副總統選舉罷免法之散布謠言或傳播不實之事。

侯競辦要求民眾黨於今日中午前限時澄清與道歉未果，今天下午3時，黃子哲及律師簡榮宗赴北檢反控黃國昌誣告及誹謗。

黃國昌今天則就侯辦提告進行回應，指國民黨黨營事業「中華日報」所散布郭台銘董事長之公開信，是冒名偽造已是不爭的事實，所謂呼籲集中選票支持侯康亦是虛假訊息。

今（12）日上午，郭辦亦再針對此冒名偽造之公開信大力駁斥，並表示將於選後採取法律行動；國民黨與其花時間提起毫無理由的濫訴，真正應該做的是召開記者會鄭重向郭台銘董事長道歉，別再秀下限。

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