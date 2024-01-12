綠營批新北社宅決標連2年掛零 新北市府：穩健成長1.1萬戶

綠營批評新北市政府自行決標的社宅數掛零，市府出示內政部不動產資訊平台資訊，反指台南市政府完工數掛零。（新北市政府提供）

2024/01/12 14:51

〔記者賴筱桐／新北報導〕選戰倒數1天，民進黨總統候選人賴清德全國競選總部今天召開記者會，續攻國民黨總統候選人侯友宜家族的「凱旋苑」，批侯收租金、炒地皮，但新北市政府連2年自行決標的社宅掛零。新北市政府回應，社宅穩健成長1.1萬戶。

新北市政府表示，市府落實居住正義，推動社會住宅、包租代管、租金補貼等多元居住扶助資源，協助市民安居，社會住宅不只自行興建，還有容積獎勵捐贈、都市計畫變更等多元取得管道，逐步落實1.1萬戶，上述公開資訊都揭露於「內政部不動產資訊平台的社宅專區」，絕無0戶社宅的假消息，更別提現在公告上網的三重段青年社宅統包工程及淡水海天段設計監造發包，就是最好的實績。

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新北市政府呼籲，愛造謠及斷章取義的有心人士，屢屢批判新北市府的同時，不妨用同等標準檢視其他縣市政府，可參考「社會住宅專區」網址，民進黨政府執政7年多以來，社宅蓋最少、房價漲最高，最不挺青年弱勢的，就是民進黨長期執政的台南市與高雄市政府，尤以副總統賴清德曾經待過的台南市政府更甚，社宅完工數到目前為止，竟然還是掛零，「潮水退了，到底誰沒穿褲子？騙不了人的」！

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