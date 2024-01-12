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選前最後衝刺 曾聖凱站竹北路口、掃竹東市場懇請唯一支持

民進黨新竹縣第二選區立委候選人曾聖凱今（12）日一早到竹北市自強南路與文興路口宣講，選前一天最後衝刺。（曾聖凱競辦提供）

民進黨新竹縣第二選區立委候選人曾聖凱今（12）日一早到竹北市自強南路與文興路口宣講，選前一天最後衝刺。（曾聖凱競辦提供）

2024/01/12 14:32

〔記者廖雪茹／新竹報導〕選前一天最後衝刺，民進黨新竹縣第二選區立委候選人曾聖凱今（12）日一早就到竹北市自強南路與文興路口宣講，向上班族道早安爭取支持，隨後轉往竹東中央市場，向買菜的婆婆媽媽握手問候，強調這一次新竹縣民可以有不一樣的選擇，懇請鄉親將神聖的一票交給專業、有理念、有目標的曾聖凱，選對的人、走對的路。

第一次從學界踏進政治的曾聖凱，是國立陽明交通大學助理教授，他在選前感性表示，「從7月中被提名之後，一步一步走到了現在。從一開始沒人認識我這個政治素人，到現在有這麼多支持者熱切地鼓勵我，握住我的手跟我說一定要選上。走到今天，真的很不容易，感謝大家一路上的支持與陪伴，聖凱點滴在心頭，是您們的支持成就了我。」

曾聖凱表示，今早一如往常，在同黨竹北隊的范格菱、曾玉菱、邵啟月等竹北市民代表陪同下，選前最後一次站在路口跟大家宣講，把握每分每秒、每個紅綠燈，為的就是讓大家多一點機會認識他、認識他的政見跟理念。他告訴大家當選後未來4年想要做的事情，不管是改善交通、教育、基礎建設問題，他都準備好了。

他要發揮都市規劃、建築及土木的專業，讓生活在這裡的朋友們，都能夠得到良好的居住品質，不需要再塞車上班、再塞車趕著回來接小孩。不需要幫小孩搶總量管制的學校、可以有更多公共場館、可以不用再害怕天坑、可以不要再喝被嚴重污染的水。

他也在競選總幹事蘇仁鑑、信賴姊妹會長李秀容的陪同下，再次來到充滿人情味的竹東中央市場拜票，感謝熱情的大哥、大姊們給他的鼓勵和喝采，讓他非常感動。

曾聖凱今天下午到晚上將在團隊陪同下，於竹北市區車隊掃街拜票，拜託大家1月13號一定要出門投票，唯一支持2號曾聖凱。

曾聖凱今天上午在競選總幹事蘇仁鑑、信賴姐妹會長李秀容的陪同下，再次來到充滿人情味的竹東中央市場拜票，感謝熱情的大哥、大姐們給他的鼓勵和喝采，讓他非常感動！ （曾聖凱競辦提供）

曾聖凱今天上午在競選總幹事蘇仁鑑、信賴姐妹會長李秀容的陪同下，再次來到充滿人情味的竹東中央市場拜票，感謝熱情的大哥、大姐們給他的鼓勵和喝采，讓他非常感動！ （曾聖凱競辦提供）

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