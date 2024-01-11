詹紀緹、曾聖凱合體鄭朝方車掃造勢 號召年輕人挺年輕人

選舉進入倒數，民進黨新竹縣聯合競選總部主委鄭朝方（中）今天規劃該黨竹縣第1選區立委候選人詹紀緹（右）、第2選區立委候選人曾聖凱（左）合體跟總統候選人賴清德一起車隊掃街。（記者黃美珠攝）

2024/01/11 14:41

〔記者黃美珠／新竹報導〕後天就要投票了，民進黨新竹縣黨部今天除了邀請到該黨總統候選人賴清德母雞帶小雞地來到新竹縣竹北市做最後一波的車隊掃街大造勢，也安排新竹縣第1、第2選區該黨立委候選人詹紀緹與曾聖凱，「合體」新竹縣聯合競選總部主委、縣黨部主委鄭朝方同框從竹縣聯合競總出發，號召所有年輕人站出來挺年輕人，今天、明天不論白天或是晚上，跟詹紀緹、曾聖凱一路向前行。

鄭朝方說，今天總統和立委候選人3人一起偕手車隊掃街，鎖定在新竹縣第1和第2選區交界的竹北市，沿途車行竹北的老城區、西區跟所有竹北鄉親打招呼，希望鄉親朋友們支持總統副總統賴蕭配，也把2名優秀、年輕、突破傳統窠臼的立委候選人送進國會。

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他說，新竹縣第1選區的民進黨立委候選人詹紀緹有幼教專業外，還有國會經驗，這些強項讓很多基層民代、里長、鄉鎮長都已感受到，她也已運用她的人脈，幫助地方建設，不過最近因為拚選戰太拚了，得去靠打營養針維持體力。

至於曾聖凱則擁有永續、建築專業，在這座新興城市，不管是竹東還是竹北，都非常需要他的見解，直接可以到國會加速進化新竹縣的建設。

詹紀緹說，她最近不太好睡、咽喉發炎，因為體力不好也瘦了7公斤。這場選戰很辛苦，就連聯合競總的主委鄭朝方也因幫她輔選瘦了很多。最後衝刺階段，她會以車隊掃街為主，搭配發放獲得很多迴響的「告白氣球」，因此最後階段1天會安排4、5場各約半小時的快閃活動，希望把年輕票和中間選民衝出來。

曾聖凱說自己「聲勢越來越好，離當選就差最後一步」！距離投票倒數不到48小時，他說自己步調一樣穩健，每天一大早就去站路口，透過60秒紅綠燈時間跟大家宣講，獲得的迴響也非常顯著，後續就是持續的車隊掃街拜票，他會持續這樣做到選前一天。

他期望新竹縣可以翻轉、公共建設可以升級、教育資源、交通能改善，他也會把握每分、每秒，持續透過不同場合，讓大家知道他的理念、政見、專業和行動力，今天晚上在竹東戲曲公園還有一場造勢活動，歡迎鄉親一起去幫他加油。

民進黨新竹縣第1選區立委候選人詹紀緹說，打選戰已經讓她瘦了7公斤，雖然需要靠打營養針維持體力，但到選前一天，她都仍將會以每天4、5場的快閃造勢，搭配鄉親迴響很好的「告白氣球」發放活動來爭取選民的支持。（記者黃美珠攝）

民進黨在新竹縣推出的2名立委候選人詹紀緹、曾聖凱，今天一早有總統候選人賴清德同行「在路上」加持。（記者黃美珠攝）

民進黨在新竹縣推出的2名立委候選人詹紀緹（中）、曾聖凱（右），今天一早有總統候選人賴清德（左）同行「在路上」加持。（記者黃美珠攝）

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