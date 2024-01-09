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鄭朝方、曾聖凱同框直播另類空戰 鄭贈特調勝選香氛助攻

過去曾任調香師的鄭朝方，也特別以第二選區7鄉鎮市在地氣味，為曾聖凱調配勝選香氛，期盼1月13日旗開得勝，選情開紅盤。 （民進黨新竹縣黨部提供）

過去曾任調香師的鄭朝方，也特別以第二選區7鄉鎮市在地氣味，為曾聖凱調配勝選香氛，期盼1月13日旗開得勝，選情開紅盤。 （民進黨新竹縣黨部提供）

2024/01/09 14:53

〔記者廖雪茹／新竹報導〕選戰進入最後倒數，民進黨新竹縣競總主委暨黨部主委鄭朝方，力邀第二選區立委候選人曾聖凱同框，透過臉書彈唱直播，透過空戰社群力量，用最溫暖的方式拉近和選民的距離；過去曾任調香師的鄭朝方，也特別以第二選區7鄉鎮市在地氣味，為曾聖凱調配勝選香氛，期盼1月13日旗開得勝，選情開紅盤。

鄭朝方表示，隨著科技發展，選戰模式也進入空戰時代，在選前關鍵衝刺特別邀請曾聖凱上自己的臉書頻道，透過藝文方式力挺，鄭朝方、曾聖凱一彈一唱，透過悅耳的歌曲化解選戰煙硝，也希望透過網路社群的方式，讓更多人認識並支持曾聖凱。

鄭朝方表示，曾聖凱是黨內徵召的竹縣第二選區立委候選人，擁有土木、建築、跨領域設計專長，更是國立陽明交通大學助理教授，黨部推出優秀人選可望前進立法院為民發聲、為新竹縣爭取建設與福利。

因此，特別調配專屬勝選香氛，搭配挺台灣造型擴香石贈予曾聖凱，而專屬調香更是以第二選區7個鄉鎮市在地氣味做為勝選香氛材料，包含：竹東橘子、寶山橄欖、北埔擂茶、五峰水蜜桃、峨眉東方美人茶、橫山內灣野薑花以及竹北東海稻米；以最貼近地方的味道，懇託竹縣鄉親1月13日選對的人、走對的路，為新竹縣投下未來的希望。＃

過去曾任調香師的鄭朝方，也特別以第二選區7鄉鎮市在地氣味，為曾聖凱調配勝選香氛，期盼1月13日旗開得勝，選情開紅盤。 （民進黨新竹縣黨部提供）

過去曾任調香師的鄭朝方，也特別以第二選區7鄉鎮市在地氣味，為曾聖凱調配勝選香氛，期盼1月13日旗開得勝，選情開紅盤。 （民進黨新竹縣黨部提供）

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