陳其邁陪李昆澤車隊掃街拜票 陳其邁：高市多虧他、國會需要他

陳其邁陪李昆澤車隊掃街拜票，陳其邁表示，高市多虧他、國會需要他。（李昆澤競總提供）

2024/01/09 14:38

〔記者黃良傑／高雄報導〕選舉倒數4天，高雄市長陳其邁今（9）日把握選前關鍵時刻時間，再度陪同第5選區（三民區、苓雅八里）立法委員候選人李昆澤進行車隊掃街，陳其邁向鄉親大力推薦，不只在國會專業問政，也為高雄爭取很多建設與經費，大家一定要支持李昆澤，讓他連任。

車隊掃街途中，路旁紛紛有民眾歡呼、搖旗，為李昆澤加油，陳其邁稱讚李昆澤，在國會專業問政，獲得公督盟第一名的評鑑，市區多座陸橋的拆除、九如陸橋的拆除與改建等，這些建設都是李昆澤向中央努力爭取的成果，實在無法想像立法院如果沒有李昆澤，高雄的建設該怎麼辦。

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陳其邁進一步說明，自己跟李昆澤認識很多年了，是一起為高雄打拚的好戰友，市區許多建設能順利爭取、進行，幸有李昆澤努力向中央爭取而來，陳其邁表示，最近剛剛通車的輕軌成圓、土建及軌道動工的捷運黃線。

李昆澤表示，爭取經費與無償撥用土地的綠園道也已經完成，同時也爭取拆除自立陸橋、中博陸橋、大順陸橋、自強陸橋、以及拆除並改建九如陸橋的經費。黃線捷運剛土建及軌道動工，新線紫線的可行性評估也在進行中，未來他會繼續監督，確保相關計畫順利推行。

陳其邁陪李昆澤車隊掃街拜票，陳其邁表示，高市多虧他、國會需要他。（李昆澤競總提供）

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