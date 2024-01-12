宣明智冒名郭台銘發公開信 趙少康硬扯：郭董沒否認就是默認

趙少康今天到基隆受訪時表示，對於郭董支持國民黨候選人的一封信，郭董沒有出來否認就是默認。（記者盧賢秀攝）

2024/01/12 13:19

〔記者盧賢秀／基隆報導〕網傳1封由鴻海創辦人郭台銘署名的「台灣阿銘」公開信，宣稱要支持國民黨正、副總統候選人侯友宜與趙少康，聯電榮譽副董事長宣明智昨出面證實是他經手，國民黨副總統候選人趙少康今天受訪時表示，國民黨屏東縣議長周典論女兒周孟蓉說明，郭董告訴她支持柯文哲就是支持賴清德，郭董也沒出來否認，顯然郭董默認。

針對「台灣阿銘」公開信，郭台銘辦公室發言人黃士修今天（12日）中午正式發出聲明，表示偽造影響總統大選選情的冒名信件，且於公開受媒體採訪時，提及郭台銘創辦人之所有言論，皆為憑空捏造，其所言絕非事實。郭台銘辦公室將保留法律訴訟權利，選舉後將採取行動。

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趙少康今天與國民黨基隆市立委候選人林沛祥到基隆碇內的博愛家園與當地的長者共進午餐，對於郭董的態度，趙少康說，周典論與周孟蓉父女是與郭董最親近的人，周孟蓉講說郭董跟她說，支持柯文哲，就是投給賴清德，沒有看到郭董出來否認。郭董現在雖然不在台灣，但是如果說跟郭董意思不一樣，郭董一定會否認，沒出來否認，顯然是默認；至於郭辦不一定了解郭董的真正意思。

對於前總統馬英九「兩岸關係信任習近平」的言論引起爭議，國民黨副總統候選人趙少康今天表示，拜登跟習近平見面的時候，習近平說他沒有看到2027、2035要打台灣的消息，蔡英文總統和民進黨總統候選人賴清都相信習近平，現在馬英九嘴巴說應該要信任的時候，卻來指責馬英，他批「只看到別人眼中的刺，沒有看到自己眼中的梁木」。

此外，趙少康也批賴清德的賴皮寮怎麼還不處理？侯友宜的房子都處理了，也真的也補助了，也開始開放要來登記了，至少要有處理。他中廣董事長也辭了，董事會也開了，NCC也收到了，怎麼賴賴清德現在什麼動作都沒有了，說要捐，你捐給誰？

他也不放過柯文哲，趙少康指出，侯康如果當選，絕對不會跟民進黨組聯合政府，或是共推立法院長或副院長，柯文哲到現在不肯表態，柯文哲一直說這是故意操作棄保，這哪有操作棄保？我只是請你表達立場，政治人物很多時候不能迴避的，他這個問題我一直到今天晚上還會追問。

趙少康今天到基隆受訪時表示，對於郭董支持國民黨候選人的一封信，郭董沒有出來否認就是默認。（記者盧賢秀攝）

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