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侯友宜台中催票：4年做不好 我不會連任

國民黨總統候選人侯友宜（圖中）強調，「如果當選總統，4年做不好，我不會連任」。 （記者張瑞楨攝）

國民黨總統候選人侯友宜（圖中）強調，「如果當選總統，4年做不好，我不會連任」。 （記者張瑞楨攝）

2024/01/12 12:21

〔記者張瑞楨／台中報導〕國民黨總統候選人侯友宜，今天（12日）到台中市東區建國市場，陪同黨籍立委候選人羅廷瑋拜票時，他情緒高亢說，只剩不到24小時，「票一定要催出來，要開出來」，他強調，侯友宜4年做不好，「你（指侯友宜自己）休要再連任」、「侯友宜如果當選總統，4年做不好，我不會連任」，要交棒給年輕人。

他強調，明天就要投票，這場戰役「我們絕對不能輸，這場戰役我們一定要贏，也一定會贏」，因為這是「中華民國，也是台灣命運最重要的關鍵時刻」，選擇他，保平安，變成清廉政府，帶給經濟起飛，讓「甘苦人少一點」，他強調，侯友宜如果當選總統，4年做不好，「我不會連任了，做不好，就不要再做了」，選舉要當選之外，就是要做好，「選上要做好」，做不好就不要想再做了，這是他的使命。

侯友宜還說，他用上述使命，在歷任十五個職位，都期待人民的肯定，包括署長（警政署長）、副市長與市長（新北市），都期待在離開職位時，能獲得肯定，「都說我做得不錯」，同樣道理，他4年做不好，就休要連任，他希望支持者好好打拚，剩下不到24小時，「票一定要催出來，一定要開出來」。

國民黨總統候選人侯友宜到中市建國市場拜票，受部分攤商的歡迎。 （記者張瑞楨攝）

國民黨總統候選人侯友宜到中市建國市場拜票，受部分攤商的歡迎。 （記者張瑞楨攝）

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