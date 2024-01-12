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選後續推政務 陳建仁：勞保基金永續完成最後一哩路

行政院長陳建仁接受本報「官我什麼事」節目專訪時表示，按照慣例，新國會組成後，就要內閣總辭，再組新內閣，但行政院責無旁貸，繼續推動政策。（記者張家睿攝）

行政院長陳建仁接受本報「官我什麼事」節目專訪時表示，按照慣例，新國會組成後，就要內閣總辭，再組新內閣，但行政院責無旁貸，繼續推動政策。（記者張家睿攝）

2024/01/12 10:20

〔記者鍾麗華／台北報導〕明天就要投票，行政院長陳建仁接受本報「官我什麼事」節目專訪時表示，按照慣例，新國會組成後，就要內閣總辭，再組新內閣，但行政院責無旁貸，繼續推動政策。他強調，勞工現在最擔心的就是勞保基金永續，政府會讓勞保基金的永續完成最後一哩路。

陳建仁說，新國會組成後，內閣要總辭，總辭完後，再組新內閣，不管這個內閣是否繼續，行政院責無旁貸，政務要繼續推動。首先就是經濟發展要繼續進行，我們會推動產業朝節能減碳、自動化、低碳化的目標邁進，這個部分，政府都已有充分構想與準備，未來會在高科技產業、服務業推動。

陳建仁解釋，第二部分就是福國利民的政策，政府會加強年輕人照顧，所以「0到6歲國家一起養」會升級到「0到22歲國家一起栽培」，除提高育兒津貼以外，在高中、高職完全免學費，而且私立大學一年補助3.5萬元的學雜費，並且在學校住宿或在校外租屋的學生，政府也都會有補貼，讓年輕人在念書時不要有太大壓力。

至於幼兒照顧，陳建仁指出，在家自己照顧，津貼從2500元增加到5000元，如果公托是7000元，準公托是1萬3000元，讓年輕的爸爸媽媽減少育兒的負擔，不過，年輕人的父母親還是要照顧，政府會把長照2.0，升級到長照3.0，實際上今年經費已增加到860億元，馬政府的時候只有50億元，增加的經費除充實設備外，還包括居住環境、人員薪資提升。

在勞工政策方面，陳建仁強調，政府要加強勞工品質提升，還有勞工薪資的提升，「最低工資法」已經三讀通過，勞工現在最擔心的就是勞保基金的永續，政府會讓勞保基金的永續這件事情能夠繼續完成最後一哩路。

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