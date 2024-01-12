肯定國防部果斷發簡訊告警 陳揆：貼「介選」標籤 不公不義

行政院長陳建仁肯定國防部果斷發簡訊告警，他表示，此次有心人士將國軍貼上操弄選舉的標籤，不但不公不義，更不負責任。（資料照）

2024/01/12 05:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕國防部週二發國家級警報，通知民眾中國衛星飛越台灣上空，在野黨指控是「介選」。行政院長陳建仁昨在院會表示，此次有心人士將國軍貼上操弄選舉的標籤，不但不公不義，更不負責任。國防部也強調，發布警報是因中國發射酬載衛星的火箭升空彈道偏離，必須從嚴認定，國軍廿四小時備戰絕無鬆懈，絕對行政中立、沒有介選。

陳揆說，為確保國家安全及國人安全，面對偏離原預判飛行航路且即將飛越我國上空的衛星酬載火箭，國防部秉持專業和勇於任事，在極短時間內果斷地做出發布簡訊告警國人的決定，他要感謝及肯定所有在崗位上守護國家的國軍辛勞。

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陳建仁指出，在已發展類似告警機制的國家中，確實也曾發生因事態緊急而有一些未盡周延的地方；期勉大家以此次告警簡訊內容為借鏡，未來在外文資訊的用字遣詞能更為精準，可先盤點並就可能發生的情境預擬參考稿，或預為規劃可供第一時間協助的編譯資源等方式，妥為準備，同時也請國防部及相關部會盤點精進，持續優化告警系統發布機制。

發警報是保障人民安全 國防部：須要從嚴認定

國防部副部長柏鴻輝在院會後記者會指出，中國發射酬載衛星的火箭升空彈道和美國公布的路徑偏離非常大，飛行路徑已偏離正常範圍，經解算後預測會經過台南、台東，在東部落海。國防部空作部中將指揮官在現場按照民防法施行細則規定，立刻打電話給部長邱國正，在許可之下，發布警報。指揮官擔憂中國火箭殘骸會掉落，發布警報是要保障人民生命財產安全，必須要從嚴認定。

柏鴻輝強調，指揮官第一時間的認定就是要確保國家安全，在短時間內承擔極大壓力，基於權責，冒著職務風險向高層建議發布簡訊，介選的指責恐讓指揮官做不下去，國家安全也絕對不是一個指揮官負責的，指揮官不分晝夜負責台海周邊警戒還被說是介選，這非常荒謬，「我對指揮官抱以同情，國人對他太不公平了！」

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