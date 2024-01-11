選對的人、走對的路 南市民進黨立委候選人郭國文喊搶救

南市第二選區民進黨立委候選人郭國文（前中）今晚在佳里徒步造勢，向鄉親拉票、催票。（記者楊金城攝）

2024/01/11 22:35

〔記者楊金城／台南報導〕決戰倒數關鍵，台南市第二選區民進黨立委候選人郭國文今天（11日）喊出「搶救郭國文」，呼籲選民選對的人、走對的路，支持賴清德和郭國文，今晚並在佳里市區徒步造勢，明天（12日）也將進行第二選區全區車隊大遊行，全力向鄉親催票。

賴清德顧守台南本命區，拜託鄉親衝出歷史最高得票率，郭國文呼籲支持者歸隊，他說，如果抹黑、造謠的競選方式得逞，對民主聖地是種羞辱，他如果落選，賴清德又怎能當選？

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郭國文競選連任陷入苦戰， 除在3大票倉麻豆、佳里、善化展開3場徒步遊行，郭國文今天與民進黨南市議員蔡蘇秋金、陳秋宏、黃肇輝、蔡麗青、沈震東一同發布「搶救郭國文」影片，郭國文喊出搶救，盼民主聖地用選票唾棄黑函。

郭國文說，這次選舉對抗大量抹黑造謠，先有韓國瑜說礦工的兒子賴清德不能當總統，自己農家子弟的背景也被對手陳昆和拿來做文章，還收割他的立委政績、抹黑他空降不關心地方建設，因台南是民主聖地，又是賴清德的本命區，所以被攻擊的特別嚴重。

郭國文說，國民黨支持的陳昆和以無黨籍參選，其實是「假無黨、真藍營」，又去蹭柯文哲，第二選區其實是藍綠對決，因選情緊繃，支持者憂心忡忡，希望鄉親努力催票、拉票、固票，用行動捍衛民主聖地。

陳昆和競選總部回擊說，選戰檢視的都是對手立委任內的失職行徑，實話實說，不抹黑，陳昆和也曾被民進黨提名當過任務型國代，付出過的一切不容抹滅。

陳昆和呼籲選民不要被任何特定政黨「情緒勒索」，用選票展現民主力量，且第二選區真正需要「搶救」的是郭國文失職未推動的重大建設。

南市第二選區民進黨立委候選人郭國文（中）今喊出「搶救郭國文」，和議員蔡蘇秋金（右）、陳秋宏（左）呼籲選民選對的人、走對的路，支持賴清德和郭國文。（記者楊金城攝）

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