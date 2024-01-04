為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

輔選郭國文衝選情 賴清德明台南雙拼趕場

台南市第2選區民進黨籍立委候選人郭國文（右），與台灣基進黨市議員李宗霖（左）一同召開記者會，比較他與陳昆和的政見。（記者劉婉君攝）

台南市第2選區民進黨籍立委候選人郭國文（右），與台灣基進黨市議員李宗霖（左）一同召開記者會，比較他與陳昆和的政見。（記者劉婉君攝）

2024/01/04 16:16

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市立法委員選舉公辦政見發表會已於昨（3）日結束，第2選區民進黨籍候選人郭國文與無黨籍候選人陳昆和的言辭交鋒延續，郭國文今天與台灣基進黨市議員李宗霖一同召開記者會，比較他與陳昆和的政見，強調自己才是真正能守護台灣主權的人。

而為了在選戰最後倒數關鍵時刻衝刺選情，民進黨總統候選人賴清德明天下午也將回到台南市，先後於麻豆油車里仁厚宮、佳里區郭國文競選總部，雙拼趕場輔選郭國文，拉抬選情。

郭國文表示，南科外溢效應目前已往東、往北擴散，在他過去5年任內的努力下，許多建設已打好基礎，將輻射擴散至山區，打造成為山城，麻豆與佳里區成為雙衛星城市，帶動整體台南第2選區的發展。

在中央則支持台灣繼續強化國防實力、推動再生能源2.0，持續透過打炒房來降低房價等措施，支持最了解南部需要什麼的賴蕭配，促進南北平衡發展。

李宗霖表示，陳昆和在政見會上提出，台灣買太多武器沒在用，應該拿來用在福利政策，若依照這樣的邏輯，難道警消裝備沒用，就不用升級了嗎？近年來面對共機不斷越線干擾、挑釁，不只台灣國防成本大幅增加，日本也將國防預算從GDP的1%變2%，且著重在台海周遭，陳昆和竟然想砍國防預算，來削弱台灣自我防衛的能力，質疑對方「假無黨 真藍營」。

郭國文則批評，陳昆和的政見停留在市政層次，應該去選市議員或市長，南二選區是民主聖地，陳昆和唯一跟國防相關的政見就是要「砍」，反觀自己提出「反滲透法」、「國安法」等修正案，才是真正能守護台灣主權的人。

陳昆和則回應，就是因為缺電、國防議題很重要，他在政見發表會中才會拿來類比，提出要讓年輕人有希望，國家才有前途，所以解決年輕人就業、生育跟照護老人的問題，比缺電與國防武器議題來得重要，請對手不要「抹紅」。他並不是反對民主進步黨的全部，而是反對「新潮流系」掌控國家，他若能進入國會，必定會以法律人的理性與專業，視當時的國家處境及國防狀況，當面與行政及與國防部理性探討國防預算的增減。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播