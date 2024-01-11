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海地建國220週年 駐台大使：台灣民主韌性「區域之最」

外交部常務政次陳立國（左）出席海地220週年國慶，左二起為海地駐台大使潘恩賢伉儷。（記者楊堯茹攝）

外交部常務政次陳立國（左）出席海地220週年國慶，左二起為海地駐台大使潘恩賢伉儷。（記者楊堯茹攝）

2024/01/11 21:05

〔記者楊堯茹／台北報導〕海地共和國大使館今晚在台北慶祝220週年國慶，海地駐台大使潘恩（Roudy Stanley Penn）致詞強調，「海地共和國與台灣人的友誼不容置喙」，兩國友誼建立在共同價值，並肯定台灣對捍衛民主的決心，「台灣的韌性是區域之最」。

海地共和國220週年國慶慶祝酒會在台北登場，除了多國駐台代表皆到場共襄盛舉，外交部常務次長陳立國出席致詞。

潘恩表示，他在疫情中抵任大使一職，這是第三次在台慶祝海地國慶，他對台灣人民的捍衛民主的決心與韌性深感敬佩，台灣的韌性為區域之最，這讓他堅信，海地與台灣之間的連結，就是建立在團結、自由以及合作的共同價值上。

「海地共和國與台灣人的友誼不容置喙」，他進一步指出，儘管海地與台灣距離1萬5000多公里，他將致力於拉近兩國人民的距離，將持續深化兩國之間的科技、經貿、文化以及公民社會等領域的交流。

陳立國以海地的官方語言法語，向在場來賓致意，接著進行英文致詞，對海地屢次在國際場合挺台參與國際事務的發生，表達感謝。

他表示，台灣與海地今年建交60週年，兩國將在基礎建設、教育、農業以及婦女賦權等領域持續合作，而台灣在海地建造的兩座醫院即將落成，兩國將持續深化的夥伴關係。。

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