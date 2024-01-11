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馬英九未受邀侯友宜選前之夜 林俊憲諷：國民黨認證「票房毒藥」

馬英九才說「兩岸關係必須相信習近平」，而侯友宜的選前之夜則確定未邀請馬站台，引發討論。（資料照）

馬英九才說「兩岸關係必須相信習近平」，而侯友宜的選前之夜則確定未邀請馬站台，引發討論。（資料照）

2024/01/11 18:06

〔記者陳政宇／台北報導〕前總統馬英九接受《德國之聲》專訪表示，兩岸關係必須相信中國國家主席習近平，引發輿論強烈反彈；國民黨總統候選人侯友宜選前之夜則確定未邀請馬站台。對此，民進黨立委林俊憲今（11）日直言，恭喜馬英九，榮獲國民黨認證「票房毒藥」。

侯友宜的選前之夜造勢將在新北市板橋第一運動場舉行，國民黨文傳會主委林寬裕說明，民進黨針對馬英九接受外國媒體訪問的內容不當攻擊，為了避免民進黨利用機會詆毀馬英九，因此才沒有邀請馬出席明晚「112選前之夜」活動。。馬英九辦公室也證實，「我們沒有受邀，所以不會出席。」

對此，林俊憲透過臉書質疑，什麼叫避免民進黨「詆毀」馬英九？這意思，不就代表國民黨自己也很清楚，馬英九出來不僅不會加分，還會大扣分？如果不是事實，幹嘛這麼怕？害他都不知道該不該稱讚國民黨，真的很有自知之明，百年大黨果然不同凡響。

林俊憲說，8年前滿滿的「支持某某就是支持馬英九」看板，今年完全沒有出現類似情況，民進黨的《在路上》影片則引起熱潮，這就是總統蔡英文的魅力，對照馬英九末期的慘況，宛如一面「照妖鏡」，更會知道台灣這8年來有如此成就多麼不易，千萬不能走回頭路。

林俊憲感慨說道，他萬萬沒想到，都已經8年過去了，國民黨居然還是不敢讓馬英九出來，怕成這個樣子，看來連民進黨都低估了馬在台灣人心中形象有多差，「國民黨大可以放心，不管馬英九選前之夜出不出來，只要馬英九繼續亂講話的一天，我們一定都會大力宣傳，多的是機會，絕對會讓大家記得國民黨執政的慘況！」

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