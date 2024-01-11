民團籲提出性別暴力防治政策 賴侯認同訴求、柯無回應

民進黨中央黨部政策會回應全面推動性別暴力防治政策訴求文件。（現代婦女基金會提供）

2024/01/11 17:59

〔記者吳柏軒／台北報導〕去年台灣掀起「#metoo」，雖性平三法修法，但仍未止息性別暴力，13日將舉行總統大選，婦女及兒少團體疾呼各總統候選人陣營簽署承諾，截至目前為止，國民黨、民進黨皆提供相關回覆，但民眾黨政營包含總統候選人柯文哲對性平政策著墨甚少，對民團呼籲也未有任何回應。

去年12月，現代婦女基金會、台灣防暴聯盟、勵馨基金會、台灣展翅協會、婦女新知基金會、數位女力聯盟等民團召開記者會，共同呼籲總統候選人必須提出全面的性別暴力防治政策，並承諾在當選後投入更多資源進行暴力預防，達到終止婦女受暴、維護民眾人身安全的基本人權，之後與藍綠白的總統候選人辦公室聯繫，要求針對民團提出全面推動性別暴力防治政策之訴求予以簽署及回應。

請繼續往下閱讀...

民團今指出，截至10日止，已收到侯友宜競選辦公室及民進黨中央黨部政策會的回覆。其中，侯友宜簽署並正面回覆民團訴求，包含「成立性別暴力防治辦公室」等；賴清德未正面簽署民團訴求，但以民進黨政策會立場提出回應，表示認同民團的倡議，並擬重新盤點政府人力及預算，提出更全面對策。

民團表示，但在總統候選人柯文哲方面，除性平政策著墨甚少，其陣營對於該呼籲亦未有任何回應。對於性別暴力防治漠不關心的政黨及總統候選人，面對本土被害者需求與國際性別暴力防治的重要方向趨勢，「我們實在憂心其當選後能否給予民眾人身安全保障的承諾。」

民團認為，1月13日後，台灣將選出新一任的總統，深切期盼總統當選人及各政黨都能將性別暴力防治列為重要政策，並從建立本土相關數據為本，積極提出有效防治性別暴力的國家計畫，讓性別暴力的受害者能獲得有效協助，不再難以啟齒，讓每個人民、每個孩子都能在安心的環境中生活。

總統候選人侯友宜簽署民團全面推動性別暴力防治政策訴求。（現代婦女基金會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法