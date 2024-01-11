談「新生兒加碼1百萬」政策 柯：若能執政會再精算補助金額

民眾黨總統候選人柯文哲（中）赴中和陪同立委邱臣遠車隊掃街拜票。（記者翁聿煌攝）

2024/01/11 10:20

〔記者翁聿煌／新北報導〕民眾黨總統候選人柯文哲今天赴新北市中和區與立委邱臣遠一起車隊掃街拜票，媒體問柯文哲所提「新生兒加碼1百萬」的政策是臨時想到的嗎？柯文哲表示，台灣的社會福利制度，每個縣市都不一樣，「不能小孩子出生在台東或出生在台北，他的社會福利就不一樣」終究要整合，而且他認為這樣下去，縣市會陷入財政混亂，因為沒有統一的標準，大家就會一直加碼，財政就亂掉了。

柯文哲說，像是各縣市的重陽敬老金發的金額都不一樣，所以他算過，台灣現在小孩子出生，每個縣市的補助大概在60至70萬元，所以他主張，如果能當選執政，會再精確計算補助金額。

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對於競選總部先前回應動物議題，表示要對原住民進行宣導，現在被外界批評？媒體問柯文哲怎麼看，柯文哲表示，發言人有傳訊息給他，「柯文哲政見說『要給原住民教育宣傳』」，他想說奇怪，什麼時候講過這句話，這是怎麼回事？

他說明此事的來龍去脈，總統競選期間，很多團體會寄陳情書或是邀請政策說明，他們的態度是人家來問就儘量回答，一開始是動保題目，轉給智庫某個動保委員，犯了一個錯誤，他自己寫完就交出去了，沒有走智庫流程，出去前應該要先檢查一遍，正確的講法是，那是某個動保委員的意見，但不代表整個智庫的意見，今天智庫會再說明。

媒體追問柯文哲，會不會擔心這個爭議會失分？柯文哲回應，他認為這是一個錯誤，政策丟出去之前沒有走流程嗎？結論就是有時就會犯錯，任何一個團體來問的題目，委員會回答後要經過智庫中央委員會看過才可以出去，這是他們流程上的失誤，錯了就錯了，不然怎麼辦。

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