基隆催票喊讓改變成真 柯文哲：1/13讓藍綠學會對人民謙卑

柯文哲在基隆喊話，大家一起努力讓改變成真，1月13日出來投票，讓藍綠學會對人民謙卑，一起努力留下更好的台灣給下一代。（記者塗建榮攝）

2024/01/10 23:15

〔記者俞肇福、盧賢秀／基隆報導〕民眾黨今晚（10日）在基隆國門廣場舉辦「最好選哲台灣會盈」造勢晚會，數千名支持者頂著寒風聆聽民眾黨總統候選人柯文哲演講，柯文哲說，還剩下最後2天，大家一起努力讓改變成真，1月13日出來投票，讓藍綠學會對人民謙卑，人民才是國家主人，一起努力留下更好的台灣給下一代。

「民眾開講基隆場」今晚7點開場，現場椅子不夠坐，許多人聚在座位區外，站著聽民眾黨不分區立委候選人黃國昌和黃珊珊演說。柯文哲與吳欣盈晚上7點先到基隆廟口夜市奠濟宮與民眾互動、合照，8點進入會場時，掀起最高潮。

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柯文哲說，2014年他參選台北市長，參與大甲媽祖遶境，他走到新港奉天宮，在新港文教基金會寫下「從政不難找回良心」，2018年他重遊舊地寫下「執政不難莫忘初衷」。他說，「權力使人腐化，絕對權力使人絕對腐化」，前行政院長林全2016年上任前拜會他說，民進黨未來要修改中央與地方財政收支劃分法，結果蔡英文執政快滿8年，還是不見改變，所以，大家要相信制度不要相信人。

柯文哲指出，超過一半的民意希望下架民進黨，但是換來的如果是國民黨執政，台灣會因此改變？2024總統大選要跳脫台灣幾十年來藍綠惡鬥的泥淖，要留給下一代怎樣的未來？要相信理性務實科學？還是要選擇僵化的意識形態掛帥。民進黨明明知道2025非核家園不可能落實，台灣就是缺電，難道真的要用愛發電嗎？

柯文哲說，他與賴清德這次選舉碰到的問題，他是購買農地，賴清德是老家違建問題。他的幕僚建議把農地水泥拆除還原，他準備把獲利捐給新竹市社會局，把農地處分。他認為，賴清德的幕僚應該有建議賴清德拆屋，但是賴清德不願意，因為想說「我還是會選上」，這就是執政的傲慢。

柯文哲說，讓藍綠學會對人民謙卑，人民才是國家主人。台灣不是民進黨專利，台灣是屬於全體人民，國旗也不是國民黨專利，是屬於全體人民。他也知道仇恨是政治動員最有效的工具，可是一定要讓台灣陷入這種撕裂嗎？他希望台灣是一個社會和諧的國家，而不是分裂仇恨的國家。但是也不要幻想說，一天就可以改變這個國家，更不要幻想什麼事都不做，這個國家會改變。

柯文哲認為，方法很簡單，就是對的事情做，不對的不要做，認真做，就這麼簡單。但是看看現在民進黨對的不做，不對的一直做，所以沒有想像中那麼簡單。

民眾黨總統候選人柯文哲、副總統候選人吳欣盈一同出席基隆造勢晚會。（記者塗建榮攝）

支持者頂著基隆寒風聽柯文哲演說。（記者塗建榮攝）

支持者邊聽柯文哲演說邊拍攝。（記者塗建榮攝）

民眾黨基隆造勢晚會，許多支持者不畏寒風湧入。（記者塗建榮攝）

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