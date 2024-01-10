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蘇姿丰之父回台挺賴蕭 讚賴清德「台灣最好領導者」！

AMD執行長蘇姿丰的父親蘇春槐（右）回台挺賴蕭。左為民進黨不分區立委候選人余宛如。（圖翻攝自余宛如臉書）

AMD執行長蘇姿丰的父親蘇春槐（右）回台挺賴蕭。左為民進黨不分區立委候選人余宛如。（圖翻攝自余宛如臉書）

2024/01/10 22:07

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨總統候選人賴清德的海外後援會，近日號召五大洲43國116個後援會開記者會，美國超微半導體公司（AMD）執行長蘇姿丰的父親蘇春槐博士也現身力挺賴清德與蕭美琴。

「半導體女王」超微執行長蘇姿丰的父親、紐約台灣會館理事長蘇春槐已回到台灣準備在週六投票。民進黨不分區立委候選人余宛如也在臉書分享與蘇春槐的合照，「這次總統大選，很多身在海外但心繫台灣的僑胞，紛紛為賴清德總統成立後援會，遍佈全球五大洲。有僑胞說，這次不回來投票，好怕以後沒有家、回不來了，讓我們聽了，更要努力，守護所有台灣人民的家。很開心遇到好多老朋友，也遇見蘇春槐博士，他也是挺台灣、挺賴清德的海外支持者。我看過蘇春槐博士對於教育女兒的報導，特別跟他請益一二，希望未來我家妹妹也有全球半導體女王蘇姿丰一半的優秀就好。」

網友紛紛表示，「蘇老先生挺賴清德這張好牌。應該向廣大股票投資人訴求，朝小野大股票投資人的夢魘來了」、「僑胞都力挺了，台灣人更要團結挺台灣」、「守護台灣不分你我」。

去年賴清德出訪巴拉圭過境美國紐約時出席僑宴，蘇春槐也與會並表達支持賴清德，那時他便透露今年一定會回台灣投票，直言賴清德是台灣目前最好的領導者，「他可以領導台灣的未來，對於國家未來發展，領導者走要有對的方向，所以一定要有一個目標。」

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