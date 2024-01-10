台南第4選區立委激戰！ 林宜瑾提告妨害名譽、李全教反控抹黑

有婦女到民進黨立委候選人林宜瑾競選總部陳抗，市議員朱正軒當面提出質疑。（記者吳俊鋒攝）

2024/01/10 17:59

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南第4選區立委選舉廝殺激烈，尋求連任的民進黨林宜瑾今天拿出當事人聲明，強調捲入桃色糾紛是起假新聞，更質疑對手前議長李全教刻意動員婦女去抗議，並操作輿論，污衊她當小三，介入王姓老師的婚姻，到地檢署提告妨害名譽，以及意圖使人不當選。

李全教則反控林宜瑾抹黑，想藉此轉移焦點，也將委請律師提出告訴，讓她成為法院認證的小三立委，更駁斥幕後操作之說，批評這是選舉奧步，「自己犯的錯為什麼可以栽贓到對手身上」。

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李全教也認為林宜瑾告錯人了，只會抹黑對手，他還強烈懷疑王姓老師元配的聲明，是被逼迫所寫，根本欺壓弱勢，做賊比捉賊還囂張、跋扈。

李全教反控林宜瑾陣營發黑函，重提之前烏龍爆料的K他命事件，法院已經說明自己與被害者並不認識，竟然還拿出來影射，決定訴諸法律，也針對該文宣提告意圖使人不當選。

針對李全教、李全教造勢場合主持人陳麗旭及《菱傳媒》記者辛啟松之不實指控與報導，立法委員林宜瑾今（10）日由錢冠頤律師陪同，親自前往台南地檢署提告，唾棄李全教陣營的抹黑操作，並譴責來自境外的中國勢力介入宣傳行為。

今天上午有一群婦女到林宜瑾競選總部抗議，宣稱要為婚姻遭破壞的當事人討公道，她質疑是李全教所動員，並指控對手的抹黑三部曲，先在政見發表會放風聲、試水溫，再勾結媒體生產假新聞，最後製作不實文宣，惡意中傷。

林宜瑾抨擊，選戰至此，李全教陣營盡使各種卑劣手段，居然無端指控她介入別人婚姻，競選總幹事朱正軒詢問前來抗議的婦女「當事人在哪裡？是誰聯絡的？」都沒辦法提出負責任的答覆，只有不斷跳針噴口水、潑髒水，可笑至極。

林宜瑾指出，當事女子已經委託律師林泰良提出親筆聲明，強調假新聞造成她與孩子的困擾，報導所言並非事實，當初已明確跟來電的記者表明拒絕受訪，就是不希望被當成政治競爭的工具。

林宜瑾強調，李全教汙衊她介入別人婚姻的操作，甚至有來自中國的介入，協助傳播，意圖影響台灣的民主選舉，面對這等噁心、可恥的無良抹黑，正式提告，也向境外勢力堅定宣戰。

林宜瑾也提及，過去李全教3屆立委18個會期內，有8個會期質詢掛蛋，等於任內接近一半的時間都沒有善盡為民喉舌的本分；即使有到場的會期，質詢率最高也不超過31%。

林宜瑾說，自己這4年來，在所屬委員會的質詢率幾乎100%，只有3次採取書面方式提出，她主提的法案共96案，其中有57案順利三讀；但李全教在擔任立委的9年間，只提了45案，其中僅7案三讀。

林宜瑾呼籲善良、正義的鄉親，在這場大選中，共同以選票捍衛主權、拒絕黑金，留給後代一個清白、乾淨的台南。

無黨籍立委候選人李全教反控對手林宜瑾抹黑，也將提出告訴。（記者吳俊鋒攝）

民進黨立委候選人林宜瑾在黨籍議員陪同下到地檢署，向對手李全教提告。（記者吳俊鋒攝）

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