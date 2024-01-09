為「陸一特」發聲！台聯主張補償老兵20萬、遺眷10萬

台聯黨主席劉一德、台聯秘書長周倪安今日下午舉辦「陸一特老歌迴響曲」音樂會，邀請超過80位陸一特老兵及家屬共襄盛舉。（台聯提供）

2024/01/09 21:45

〔記者林哲遠／台北報導〕台灣團結聯盟今日舉行「陸一特老歌迴響曲」音樂會，由台聯黨主席劉一德親自伴奏、16位陸一特老兵唱歌，現場有超過80位陸一特老兵及家屬共襄盛舉。劉一德也在現場承諾，台聯主張陸一特補償20萬，遺眷補償10萬，幫助陸一特討公道，補償他們過去被政府違法徵兵一年時間的損失。

劉一德致詞時表示，本周六就要選舉，台聯舉行這個音樂會的目的是，希望大家把心靜下來，輕鬆一下，回想一下選舉的意義，在選舉的過程中我們得到什麼，期待什麼？「陸一特追求的公義，我非常認同，一九九一年政府編列880億回收「戰士授田證」，那是假的證件都有補償！」陸一特被政府違法多徵兵一年，犧牲很多，應該要補償，台聯主張陸一特補償20萬，遺眷補償10萬。

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劉進一步指出，陸一特老兵對於蔡同榮委員很懷念，但是蔡委員再過2天就過世滿10年，陸一特權益追討的工作也已經進行十多年的時間，原本是寄望民進黨政府完全執政後，能夠為陸一特討公道，補償他們過去被政府違法徵兵一年時間的損失，沒想到這公道仍然沒有結果。台聯認為這是是非、是公道的問題，如果民進黨不做，台聯來做。

台聯秘書長周倪安則說，陸一特權益是「轉型正義」的問題，在那段威權時代被政府鴨霸對待。如今已是民主時代，政府本來就應該做適當的補償。許多陸一特老兵跟她說，他們年齡已經大了，本來很期待民進黨完全執政後8年卻仍沒下文，不知道還要等多久？有的身體目前也沒有很健康，但是期望政府適當補償他們。

周倪安強調，「陸一特」目前僅剩26萬多人，台聯很重視陸一特老兵的訴求，應該讓陸一特有尊嚴，有公道，如果國、民、眾三黨在立法院都不在意，就讓台聯黨進入國會來完成這件工作。

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