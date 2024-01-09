李昆澤陪同參訪C級長照據點 蔡英文：今年長照預算增至870億

立委李昆澤陪總統蔡英文參訪C級長照據點，總統宣布今年長照預算增至870億元。（記者黃良傑攝）

2024/01/09 20:25

〔記者黃良傑／高雄報導〕總統蔡英文關心立委李昆澤的選情，今天利用參觀高雄長照據點，也陪市長陳其邁、立委李昆澤和據點長輩們，丟套圈圈遊戲搏感情，蔡英文強調前朝只交給她50億，她逐年增加財富並擴編長照預算，今年更達到870億預算，ABC長照據從700處增為1300處，確定把錢花在刀口上，精準且符合需求。

蔡英文今天參訪高市三民區C級長照據點，她表示當初規劃長照的原則，是希望不要在人民的薪水上東扣西減，但當時對手卻是主張另收長照保險費，她認為抽煙民眾也需要長照，長照若能做好便可減少醫療支出，請林全規劃抽點稅到長照，當時有抽煙阿伯生氣不投她，現在長照做起來了，預期長照項目會越來越多，也會更完整。

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蔡英文強調，長照如果國家能出的就用預算，這幾年台灣經濟成長不錯，國家收入有增加，長照基金財務健康，就連身強體壯的原民頭目也告訴她部落需要長照，因此，原民會也加強規劃原住民部落的長照計劃，許多族人也願意回鄉照顧老人長輩。

市長陳其邁表示，過去地方長照資源經常不足，後來蔡英文總統上任後，全力挹注情況才得以改善，市府才有資源推出許多政策，增加關懷據點數量，全力把長輩照顧好，目前關懷據點已經增至541個、91個國中學區設置日照中心，目前也積極媒合中央，整合社會局、衛生局資源，推動住宿型機構，這都是李昆澤在中央幫忙顧預算。

立委李昆澤陪總統蔡英文參訪C級長照據點，總統宣布今年長照預算增至870億元，總統也和長輩們一起玩套圈圈搏感情。（記者黃良傑攝）

立委李昆澤陪總統蔡英文參訪C級長照據點，總統宣布今年長照預算增至870億元。（記者黃良傑攝）

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