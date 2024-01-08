黃偉哲、陳其邁助選 李昆澤、許智傑衝票

支持者送上「好彩頭」菜頭，高喊許智傑（右三）、賴清德「凍蒜」。（記者陳文嬋攝）

2024/01/08 05:30

黃挺野百合學運戰友李昆澤 陳肯定許智傑為鳳山帶來繁榮商機

〔記者許麗娟、陳文嬋、洪臣宏、劉禹慶／綜合報導〕投票倒數，台南市長黃偉哲昨早到高雄陪同第五選區拚連任的立委李昆澤市場掃街拜票，高雄市長陳其邁則再度為老同學許智傑助選，台北市長蔣萬安也替鍾易仲車隊掃街。

請繼續往下閱讀...

黃偉哲與李昆澤從學生時代的野百合學運、國代到立委，已是卅年老朋友，選前最後衝刺，黃偉哲說，一定要來支援高雄，不僅幫好兄弟衝高票，也要幫總統賴蕭配、民進黨政黨票衝高票。

李昆澤表示，與黃偉哲一直為台灣的民主、自由、進步和公益努力，這次找他來衝刺加分，最重要是要衝高總統、立委和政黨選票，一起挺台灣。

該選區對手國民黨黃柏霖昨天則到獅湖、建興市場拜票，有支持者送上蘿蔔和肉粽給予祝福，拜票人馬也在建興市場與總統候選人柯文哲的掃街車隊「巧遇」。

高雄市第七選區戰況激烈，高雄市長陳其邁昨三度為挑戰四連霸立委許智傑助選，並陪他市場掃街拜票，陳其邁肯定許智傑為鳳山帶來更繁榮商機，卻被抹黑是割稻尾，非常不公平，選舉應該提出正面政見，他號召大家全力支持許智傑。

許智傑昨也批對手國民黨鍾易仲是「割稻尾王」，掩飾自己沒有政績的缺點，只會用選舉奧步抹黑別人。

蔣萬安陪車掃 鍾易仲否認沒政績

台北市長蔣萬安昨南下陪同鍾易仲車掃，鍾易仲回應許智傑，他擔任議員期間有無政績，大家都非常清楚，不需要打口水戰，請許智傑好好看清楚。

澎湖選將楊曜問政說明會 4千人相挺

尋求四連霸的民進黨澎湖縣立委楊曜，昨天在馬公市舉行問政說明會，支持者自動自發前往，現場湧入四千人，展現勝選氣勢。

此外，三組總統候選人昨晚都在高雄市舉辦大型造勢，活動前夕，國民黨侯友宜到苓雅區鼓山亭拜廟祈福，民眾黨柯文哲白天在高雄市大車掃，傍晚也到駁二特區與支持者合影；晚上，侯、柯先後到人潮聚集的瑞豐夜市與民眾、攤商互動。

2024立委選舉

台南市長黃偉哲（左二）昨早到高雄為立委李昆澤（右二）輔選，市場攤商送上花生祝福「好事花生」。（記者許麗娟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法