趙少康駁聽中國的話 自評對中態度不卑不亢、侯站台灣立場

趙少康接受媒體聯訪。（記者董冠怡攝）

2024/01/09 19:13

〔記者董冠怡／新北報導〕民進黨籍總統候選人賴清德今表示，中國這次介選最嚴重，運用「戰爭與和平」企圖影響選舉，建立親中政權。如果介入成功，指定誰就誰當選的話，那麼台灣變成跟香港一樣在選特首，民主蕩然無存。對此，國民黨籍副總統候選人趙少康下午陪同新北市立法委員第四選區候選人蔣欣璋車掃前指出，侯友宜是站在台灣的立場，自己則對中國一向不卑不亢，怎麼會聽中國的話？

趙少康表示，黨籍總統候選人侯友宜是千島湖事件後，第一個到中國去跟公安談判，簽訂兩岸共打協議的人，完全是站在台灣的立場，怎麼會聽中國的話呢？「甚至我們還要求中國聽我們的話呢！」

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趙少康指出，自己對中國的態度一向是不卑不亢，該怎麼做就怎麼做，也希望北京能善待香港、媒體人黎智英，但這種話他都沒聽總統蔡英文、賴清德講過，強調雙方都要釋出善意，再進入和平過程，否則會變成惡的循環，如果一開始就展現惡意，怎麼會有善的結果？「不能光靠善意，但也不能沒有善意，像民進黨現在就完全沒有善意」。

此外，媒體問到，國民黨被批評要求對手對廢死表態是消費社會案件？趙少康說，每次社會案件發生，自然會帶動一些社會運動，並開始反思、檢討現有法令的不足之處，他不認為是消費不幸者，反而是一種尊重，期盼未來不要再發生類似的事情。

另外，民眾黨主席兼總統候選人柯文哲幫藍營小雞拍片輔選，是否黨中央、地方對「禁柯令」不同調？趙少康提到，國民黨從未禁止過柯幫藍營小雞輔選，只是不希望他去站台，兩者分得很清楚。

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